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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:23
Космонавт хорошо так полетел, уже 26.47 по Харькову
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57
tea написав: Грйс-мэн написав:
Зеленый поезд набирает ход?
Тут не орать надо, а уже догонять
Поки що 2 рази НБУ гасив на позначці 26.50.Побачимо як буде цього разу.
В этот раз гасить скорее всего не будет.
Середина июля, летним курсам и затишью до свидания, всё как Капитан предсказал.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04
Oleg_Sa написав:
Космонавт хорошо так полетел, уже 26.47 по Харькову
Так уже й міжбанк 26.37/26.42.
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tea
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:31
serega_rubin написав:
Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).
В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.
Что касается сантехнического применения меди, то в США оно только растет. Для информации: вся разводка воды по точкам в американском доме происходит по медным трубам. Поэтому американцы так долго живут. Скоро все захотят дольше жить, все попросят медные трубы. Но лично я предпочел бы, чтоб мне воду подавали по серебрянным - они намного целебнее.
Про солнечную энергетику. В каждом комплекте солнечной станции несколько блоков, в которых несколько кило меди. Пусть в мире 1 млрд. домов. Все хотят себе бесплатный свет и энергию. На это потребуется несколько миллиардов кило меди.
Можно назвать еще несколько направлений, где потребление меди резко вырастет.
Но я не о будущем.
Моему видению будущего вы можете не поверить.
Поэтому я о прошлом ...
Об исторических фактах.
О дворце царя Соломона. В котором хранилась главная ценность для человечества всех времен - Ковчег Завета, со скрижалями ... Который построен по подобию небесной Божьей обители ... Отделка из материалов - золото, серебро, медь, ливанский кедр, оливковое дерево и кипарис. Центральное место у меди - колонны, ворота, двери, жертвенник всесожжения, огромное Медное море, вся утварь - всё из меди. Дворец, благодаря меди, на многие километры излучал свет, физический и духовный, и радость ... Бог очень любит и почитает медь. Равно как всех нас и особенно тех, кто верит в Него, разделяет Его вкусы и тоже почитает Его медь.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:33
Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?
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bobcat
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:55
bobcat написав:
Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?
Исчезающе малы.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:00
Сибарит написав:
Я помню, что писали. Но вот только не припомню периодов дешевой нефти, когда нам было хорошо.
Смотря о ком идет речь. Если эти "нам" сидели на "сером" бензине, то да, "нам" было нехорошо. Сверхприбыли от реализации контрабанды были уже не 300%, а только 150.
Сибарит написав:
Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
Осталось только доказать, что "всем вокруг плохо" было в 1999 году - когда цены на нефть были на минимальном уровне за последние 30 лет. Но у вас это вряд ли получится.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02
Captain Obvious написав: bobcat написав:
Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?
Исчезающе малы.
Будет только дорожать, может хоть по 26.3?
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:06
Oleg_Sa написав: Captain Obvious написав: bobcat написав:
Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?
Исчезающе малы.
Будет только дорожать, может хоть по 26.3?
будет. в мае 19г.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:11
Captain Obvious написав: tea написав: Грйс-мэн написав:
Зеленый поезд набирает ход?
Тут не орать надо, а уже догонять
Поки що 2 рази НБУ гасив на позначці 26.50.Побачимо як буде цього разу.
В этот раз гасить скорее всего не будет. Середина июля, летним курсам и затишью до свидания, всё как Капитан предсказал
.
Есть тут один запомненный твит пару недель назад.
Captain Obvious написав: Alex2007 написав: Captain Obvious написав:Еще раз (можно шевелить губами) - до конца июля двигаться не на чем.
Как бы свидетели даражая не заклинали бога Девальвации на безудержный рост.
Запомнить этот твит ? (С).
Так и записываем.
Запоминай
Какое-никакое, но движение, сначала 25.95 в начале июня. потом 26.05, потом 26.1х, 26.2, ....
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Alex2007
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