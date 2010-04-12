Додано: Сер 18 лип, 2018 14:31

serega_rubin написав: Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).

В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.



Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.

Что касается сантехнического применения меди, то в США оно только растет. Для информации: вся разводка воды по точкам в американском доме происходит по медным трубам. Поэтому американцы так долго живут. Скоро все захотят дольше жить, все попросят медные трубы. Но лично я предпочел бы, чтоб мне воду подавали по серебрянным - они намного целебнее.Про солнечную энергетику. В каждом комплекте солнечной станции несколько блоков, в которых несколько кило меди. Пусть в мире 1 млрд. домов. Все хотят себе бесплатный свет и энергию. На это потребуется несколько миллиардов кило меди.Можно назвать еще несколько направлений, где потребление меди резко вырастет.Но я не о будущем.Моему видению будущего вы можете не поверить.Поэтому я о прошлом ...Об исторических фактах.О дворце царя Соломона. В котором хранилась главная ценность для человечества всех времен - Ковчег Завета, со скрижалями ... Который построен по подобию небесной Божьей обители ... Отделка из материалов - золото, серебро, медь, ливанский кедр, оливковое дерево и кипарис. Центральное место у меди - колонны, ворота, двери, жертвенник всесожжения, огромное Медное море, вся утварь - всё из меди. Дворец, благодаря меди, на многие километры излучал свет, физический и духовный, и радость ... Бог очень любит и почитает медь. Равно как всех нас и особенно тех, кто верит в Него, разделяет Его вкусы и тоже почитает Его медь.