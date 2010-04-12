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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5465546654675468>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:23

Космонавт хорошо так полетел, уже 26.47 по Харькову :shock:
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57

  tea написав:
  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд набирает ход?
Тут не орать надо, а уже догонять

Поки що 2 рази НБУ гасив на позначці 26.50.Побачимо як буде цього разу.

В этот раз гасить скорее всего не будет.
Середина июля, летним курсам и затишью до свидания, всё как Капитан предсказал.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04

  Oleg_Sa написав:Космонавт хорошо так полетел, уже 26.47 по Харькову :shock:

Так уже й міжбанк 26.37/26.42.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:31

  serega_rubin написав:Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).
В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.



Что касается сантехнического применения меди, то в США оно только растет. Для информации: вся разводка воды по точкам в американском доме происходит по медным трубам. Поэтому американцы так долго живут. Скоро все захотят дольше жить, все попросят медные трубы. Но лично я предпочел бы, чтоб мне воду подавали по серебрянным - они намного целебнее.

Про солнечную энергетику. В каждом комплекте солнечной станции несколько блоков, в которых несколько кило меди. Пусть в мире 1 млрд. домов. Все хотят себе бесплатный свет и энергию. На это потребуется несколько миллиардов кило меди.

Можно назвать еще несколько направлений, где потребление меди резко вырастет.
Но я не о будущем.
Моему видению будущего вы можете не поверить.
Поэтому я о прошлом ...
Об исторических фактах.
О дворце царя Соломона. В котором хранилась главная ценность для человечества всех времен - Ковчег Завета, со скрижалями ... Который построен по подобию небесной Божьей обители ... Отделка из материалов - золото, серебро, медь, ливанский кедр, оливковое дерево и кипарис. Центральное место у меди - колонны, ворота, двери, жертвенник всесожжения, огромное Медное море, вся утварь - всё из меди. Дворец, благодаря меди, на многие километры излучал свет, физический и духовный, и радость ... Бог очень любит и почитает медь. Равно как всех нас и особенно тех, кто верит в Него, разделяет Его вкусы и тоже почитает Его медь.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:55

  bobcat написав:Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?

Исчезающе малы.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:00

  Сибарит написав:Я помню, что писали. Но вот только не припомню периодов дешевой нефти, когда нам было хорошо.

Смотря о ком идет речь. Если эти "нам" сидели на "сером" бензине, то да, "нам" было нехорошо. Сверхприбыли от реализации контрабанды были уже не 300%, а только 150.

  Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.

Осталось только доказать, что "всем вокруг плохо" было в 1999 году - когда цены на нефть были на минимальном уровне за последние 30 лет. Но у вас это вряд ли получится.
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:02

  Captain Obvious написав:
  bobcat написав:Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?

Исчезающе малы.

Будет только дорожать, может хоть по 26.3?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:06

  Oleg_Sa написав:
  Captain Obvious написав:
  bobcat написав:Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?

Исчезающе малы.

Будет только дорожать, может хоть по 26.3?


будет. в мае 19г. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:11

  Captain Obvious написав:
  tea написав:
  Грйс-мэн написав:Зеленый поезд набирает ход?
Тут не орать надо, а уже догонять

Поки що 2 рази НБУ гасив на позначці 26.50.Побачимо як буде цього разу.

В этот раз гасить скорее всего не будет.
Середина июля, летним курсам и затишью до свидания, всё как Капитан предсказал.

Есть тут один запомненный твит пару недель назад.
  Captain Obvious написав:
  Alex2007 написав:
  Captain Obvious написав:Еще раз (можно шевелить губами) - до конца июля двигаться не на чем.
Как бы свидетели даражая не заклинали бога Девальвации на безудержный рост.


Запомнить этот твит ? (С).
Так и записываем.

Запоминай :lol:


:lol: :lol: :lol:

Какое-никакое, но движение, сначала 25.95 в начале июня. потом 26.05, потом 26.1х, 26.2, ....
Alex2007
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