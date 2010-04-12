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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5466546754685469>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:13

  serega_rubin написав:
  Libo написав:Для сравнения.

Для одного автомобиля требуется от 9 до 25 кг меди.

А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.

В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом.
Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма.
Оптоволоконные линии - второй пример.
В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм).
Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).
В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.

При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.

В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу.


Хорошая аналитика!

Если вас не затруднит, по золоту что скажите?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:30

  bolex написав:
  Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.

Осталось только доказать, что "всем вокруг плохо" было в 1999 году - когда цены на нефть были на минимальном уровне за последние 30 лет. Но у вас это вряд ли получится.

Я попробую :)
Если вспомнить, что период низких цен на нефть не ограничивался 1999 годом, а был несколько продолжительнее, станет очевидной взаимосвязь с Азиатским кризисом, который принято датировать 1997-2001 гг. Кризис называют азиатским, поскольку начался он с Азии, но штормило весь мир.
Говоря о нас, следует вспомнить, что в 1998-1999 прошла первая волна девальвации гривны с 1.90 до 5.20. Не слишком хорошо нам тогда было.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:43

Re: Валютный рынок в контексте

Ех, не хватає зелених розтлумачень ДСа.
почемучка
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:51

  Oleg_Sa написав:
  Captain Obvious написав:
  bobcat написав:Есть ли шанс, что вернется хотя бы на 26.25 ненадолго?

Исчезающе малы.

Будет только дорожать, может хоть по 26.3?

Что-то поникли все смотрю, припасть, как по-моему, еще должны, не верю, что это ракета.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:52

  Alex2007 написав:
  Captain Obvious написав:
  tea написав:Поки що 2 рази НБУ гасив на позначці 26.50.Побачимо як буде цього разу.

В этот раз гасить скорее всего не будет.
Середина июля, летним курсам и затишью до свидания, всё как Капитан предсказал.

Есть тут один запомненный твит пару недель назад.
  Captain Obvious написав:
  Alex2007 написав:Еще раз (можно шевелить губами) - до конца июля двигаться не на чем.
Как бы свидетели даражая не заклинали бога Девальвации на безудержный рост.


Запомнить этот твит ? (С).
Так и записываем.

Запоминай :lol:


:lol: :lol: :lol:

Какое-никакое, но движение, сначала 25.95 в начале июня. потом 26.05, потом 26.1х, 26.2, ....


Ну если для тебя погрешность всего в одну неделю это срооок, как и подвижки +- 25 коп, то вопросов больше не имею.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:53

  Oleg_Sa написав:
  Captain Obvious написав:
  bobcat написав:Исчезающе малы.

Будет только дорожать, может хоть по 26.3?

Что-то поникли все смотрю, припасть, как по-моему, еще должны, не верю, что это ракета.


Так все кто хотел скупились па .15, и сникать не о чем, взираем на всё с олимпийский спокойствием.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:59

  Сибарит написав:
  bolex написав:
  Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.

Осталось только доказать, что "всем вокруг плохо" было в 1999 году - когда цены на нефть были на минимальном уровне за последние 30 лет. Но у вас это вряд ли получится.

Я попробую :)
Если вспомнить, что период низких цен на нефть не ограничивался 1999 годом, а был несколько продолжительнее, станет очевидной взаимосвязь с Азиатским кризисом, который принято датировать 1997-2001 гг. Кризис называют азиатским, поскольку начался он с Азии, но штормило весь мир.
Говоря о нас, следует вспомнить, что в 1998-1999 прошла первая волна девальвации гривны с 1.90 до 5.20. Не слишком хорошо нам тогда было.


Замечательная попытка. Думаю, Вы знаете, что "после этого не значит что вследствие этого" (с) но предпочитаете притягивать "доказательство" за уши.

Ничего, что "волна девальвации" - это последствия "тесной интеграции" с имперской экономикой и ее дефолтом из-за манипуляций с ГКО ? Но зачем же замечать бревно если можно все свалить на щепку?

Кстати, от "азиатского кризиса", "штормило" только новостные каналы. Остальной мир почему-то особо не ощутил "потрясений". Ни доллар ни фунт ни даже иена не девальвировали сотнями процентов. И причины у этого кризиса тоже были вполне осязаемые, почти такие же, как и в северной нигерии.
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:59

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Василь, большая просьба, давайте, пожалуйста, ссылки на цитаты.

ЛАД так як Ви мені дякуєте за аналітичний матеріал, так я Вам і буду давати посилання! Це зрозуміло?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

  vladus17 написав:Хорошая аналитика!

Если вас не затруднит, по золоту что скажите?

Спасибо, но это на аналитику не тянет, просто личное мнение :)
Интересуюсь электроникой и "чистыми" технологиями.

К золоту у меня такое же отношение как и к биткоинам. Совершенно не ясно где оно всё хранится, почему оно там лежит, и как его поменять на что то полезное если его много :)
Платина/палладий имеет тенденцию к падению (Вместе с рынком ДВС автомобилей). На горизонте в 4 года эти 2 металла потеряют половину своего рынка сбыта.
Серебро - тема имхо перспективная, рост потребления в промышленности ожидается огромный, но металл не такой уж и редкий. Есть регионы где оно встречается так же часто, как галька в Мелекино. Стоит цене серьезно вырасти, так на рынок выплеснутся тонны этого металла.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:12

Re: Валютный рынок в контексте

А все заметили, как дождик в Киеве летом, так и курс зеленого подрастает ? :)
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