Для одного автомобиля требуется от 9 до 25 кг меди.
А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.
В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом. Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма. Оптоволоконные линии - второй пример. В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм). Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду). В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.
При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.
В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу.
Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
Осталось только доказать, что "всем вокруг плохо" было в 1999 году - когда цены на нефть были на минимальном уровне за последние 30 лет. Но у вас это вряд ли получится.
Я попробую Если вспомнить, что период низких цен на нефть не ограничивался 1999 годом, а был несколько продолжительнее, станет очевидной взаимосвязь с Азиатским кризисом, который принято датировать 1997-2001 гг. Кризис называют азиатским, поскольку начался он с Азии, но штормило весь мир. Говоря о нас, следует вспомнить, что в 1998-1999 прошла первая волна девальвации гривны с 1.90 до 5.20. Не слишком хорошо нам тогда было.
Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
Осталось только доказать, что "всем вокруг плохо" было в 1999 году - когда цены на нефть были на минимальном уровне за последние 30 лет. Но у вас это вряд ли получится.
Я попробую Если вспомнить, что период низких цен на нефть не ограничивался 1999 годом, а был несколько продолжительнее, станет очевидной взаимосвязь с Азиатским кризисом, который принято датировать 1997-2001 гг. Кризис называют азиатским, поскольку начался он с Азии, но штормило весь мир. Говоря о нас, следует вспомнить, что в 1998-1999 прошла первая волна девальвации гривны с 1.90 до 5.20. Не слишком хорошо нам тогда было.
Замечательная попытка. Думаю, Вы знаете, что "после этого не значит что вследствие этого" (с) но предпочитаете притягивать "доказательство" за уши.
Ничего, что "волна девальвации" - это последствия "тесной интеграции" с имперской экономикой и ее дефолтом из-за манипуляций с ГКО ? Но зачем же замечать бревно если можно все свалить на щепку?
Кстати, от "азиатского кризиса", "штормило" только новостные каналы. Остальной мир почему-то особо не ощутил "потрясений". Ни доллар ни фунт ни даже иена не девальвировали сотнями процентов. И причины у этого кризиса тоже были вполне осязаемые, почти такие же, как и в северной нигерии.
Спасибо, но это на аналитику не тянет, просто личное мнение Интересуюсь электроникой и "чистыми" технологиями.
К золоту у меня такое же отношение как и к биткоинам. Совершенно не ясно где оно всё хранится, почему оно там лежит, и как его поменять на что то полезное если его много Платина/палладий имеет тенденцию к падению (Вместе с рынком ДВС автомобилей). На горизонте в 4 года эти 2 металла потеряют половину своего рынка сбыта. Серебро - тема имхо перспективная, рост потребления в промышленности ожидается огромный, но металл не такой уж и редкий. Есть регионы где оно встречается так же часто, как галька в Мелекино. Стоит цене серьезно вырасти, так на рынок выплеснутся тонны этого металла.