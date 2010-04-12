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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5466546754685469

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:15

  serega_rubin написав:А все заметили, как дождик в Киеве летом, так и курс зеленого подрастает ? :)

На найближчі два дні теж показує дощ. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:16

  bolex написав:
  Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.

И причины у этого кризиса тоже были вполне осязаемые, почти такие же, как и в северной нигерии.

Кажется, Вы спорите с утверждением, что низкие цены на нефть являются причиной кризисов :) Я такого не утверждал. Я утверждал, что низкие цены являются следствием проблем в экономике. Независимо от причин этих проблем.

ЗЫ Понимаю, что порезал дискуссию не совсем корректно, но форум не пропускает глубокое вложение цитат.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17

  Captain Obvious написав:
  Oleg_Sa написав:
  Captain Obvious написав:Будет только дорожать, может хоть по 26.3?

Что-то поникли все смотрю, припасть, как по-моему, еще должны, не верю, что это ракета.


Так все кто хотел скупились па .15, и сникать не о чем, взираем на всё с олимпийский спокойствием.
Держу торбу на недельном. .50 имхо потолок
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:19

Re: Валютный рынок в контексте

Ну взагалі, поки депутати на канікулах, сильно рости не мали б.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32

Proofy


Потолок по 26.5, будете заходить в зеленый вагон когда ?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:47

  Libo написав:
  ЛАД написав:Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше :) ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016.


Искажуха и некомпетентность.
Может хотел сказать, что $2,748 за фунт?
А если за тонну, то сейчас под $6200.
За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегда
в масле.
Для общего развития. Информация из будущего.
......
Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников. :oops:

Медь. Золото. Серебро.
....

Я привёл цену в долл. за 1000 фунтов. Сейчас 2,725 долл./фунт или 6007,5 долл./тонну. Мне там единицы были не важны для сравнения цены, но, надеюсь, Вы не будете спорить, что за последний месяц цена упала на 16%?
Информации из будущего у меня нет, масоны мне не докладывают, хрустального шара тоже не имею. :)
Но на сегодня факт, что медь в начале 2012 стоила 4дол./фунт, к началу 2016 упала до 2, во 2-й половине 2017 резко выросла до 3,3 и полгода болталась в диапазоне 3-3,3, а с 08.06 падает и упала на 16%.
Если Вам больше нравится в долл./тонну, prodigy привёл график с forexpf.ru. Там видно то же самое. Я, правда, не берусь утверждать, что пора покупать.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:52

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Василь, большая просьба, давайте, пожалуйста, ссылки на цитаты.

ЛАД так як Ви мені дякуєте за аналітичний матеріал, так я Вам і буду давати посилання! Це зрозуміло?

Спасибо.
Но давайте не мне, а всем. Просто при цитировании в приличном обществе положено ссылаться на источник. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:57

Тревожный звонок для наших металлургов...

На 200 днів ЕС ввів захисні заходи щодо імпорту сталі
https://fakty.ictv.ua/ua/svit/20180718- ... rtu-stali/

Аккурат на осень получится.
Интересно, какой при таких раскладах выйдет курс к новогоднему столу?
antey1969
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