Додано: Сер 18 лип, 2018 16:47

Libo написав: ЛАД написав: Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016. Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016.



Искажуха и некомпетентность.

Может хотел сказать, что $2,748 за фунт?

А если за тонну, то сейчас под $6200.

За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегда

в масле.

Для общего развития. Информация из будущего.

......

Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников.



Медь. Золото. Серебро.

.... Искажуха и некомпетентность.Может хотел сказать, что $2,748 за фунт?А если за тонну, то сейчас под $6200.За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегдав масле.Для общего развития. Информация из будущего.......Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников.Медь. Золото. Серебро.....

Я привёл цену в долл. за 1000 фунтов. Сейчас 2,725 долл./фунт или 6007,5 долл./тонну. Мне там единицы были не важны для сравнения цены, но, надеюсь, Вы не будете спорить, что за последний месяц цена упала на 16%?Информации из будущего у меня нет, масоны мне не докладывают, хрустального шара тоже не имею.Но на сегодня факт, что медь в начале 2012 стоила 4дол./фунт, к началу 2016 упала до 2, во 2-й половине 2017 резко выросла до 3,3 и полгода болталась в диапазоне 3-3,3, а с 08.06 падает и упала на 16%.Если Вам больше нравится в долл./тонну,привёл график с forexpf.ru. Там видно то же самое. Я, правда, не берусь утверждать, что пора покупать.