Сибарит написав:Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
И причины у этого кризиса тоже были вполне осязаемые, почти такие же, как и в северной нигерии.
Кажется, Вы спорите с утверждением, что низкие цены на нефть являются причиной кризисов Я такого не утверждал. Я утверждал, что низкие цены являются следствием проблем в экономике. Независимо от причин этих проблем.
ЗЫ Понимаю, что порезал дискуссию не совсем корректно, но форум не пропускает глубокое вложение цитат.
ЛАД написав:Медь - 2748 долл. - вопреки обещаниям Libo (масоны подвели как и голос свыше ) за последний месяц упала на 16%, но пока примерно на 37% дороже минимумов 2016.
Искажуха и некомпетентность. Может хотел сказать, что $2,748 за фунт? А если за тонну, то сейчас под $6200. За Libo и за масонов не переживай. Они хоть иногда ошибаются, но они всегда в масле. Для общего развития. Информация из будущего. ...... Отчетливо вижу будущее, а в нем благополучие и процветание владельцев медных рудников.
Медь. Золото. Серебро. ....
Я привёл цену в долл. за 1000 фунтов. Сейчас 2,725 долл./фунт или 6007,5 долл./тонну. Мне там единицы были не важны для сравнения цены, но, надеюсь, Вы не будете спорить, что за последний месяц цена упала на 16%? Информации из будущего у меня нет, масоны мне не докладывают, хрустального шара тоже не имею. Но на сегодня факт, что медь в начале 2012 стоила 4дол./фунт, к началу 2016 упала до 2, во 2-й половине 2017 резко выросла до 3,3 и полгода болталась в диапазоне 3-3,3, а с 08.06 падает и упала на 16%. Если Вам больше нравится в долл./тонну, prodigy привёл график с forexpf.ru. Там видно то же самое. Я, правда, не берусь утверждать, что пора покупать.
Аккурат на осень получится. Интересно, какой при таких раскладах выйдет курс к новогоднему столу?
Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано. Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде." Нужно разбираться, какие категории попали под пошлины и что мы экспортируем из этих категорий. Например, там упоминается автомобильная промышленность, а автомобильный лист у нас, насколько мне известно, не производится.
ЛАД написав:По-моему, уже как-то писал, что вполне допускаю, что при параллельном росте нефти-газа и зерна-металла мы проигрываем - рост стоимости импорта энергоресурсов (ещё и уголь добавился) может превышать рост стоимости нашего экспорта зерна-металла.
.... Да и общеэкономические соображения говорят о том, что цены растут, когда экономика на подъеме, и падают, когда начинаются проблемы. Мы не настолько изолированы, чтобы нам было хорошо, когда всем вокруг плохо.
Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо.
Я помню, что писали. Но вот только не припомню периодов дешевой нефти, когда нам было хорошо.
Продолжая свою мысль выше, в те периоды, когда была дешёвая нефть, у нас находились др. причины, чтобы у нас было плохо. Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008). Хотя, с другой стороны в 2000-2003 по нефти, меди, пшенице цены особо не менялись, а ситуация в Украине явно улучшалась.