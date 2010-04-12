Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5467546854695470 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 809 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 508 Всього голосів : 809 Додано: Сер 18 лип, 2018 17:23 Сибарит написав: .......

Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано.

Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде."

Нужно разбираться, какие категории попали под пошлины и что мы экспортируем из этих категорий.

Например, там упоминается автомобильная промышленность, а автомобильный лист у нас, насколько мне известно, не производится. .......Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано.Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде."Нужно разбираться, какие категории попали под пошлины и что мы экспортируем из этих категорий.Например, там упоминается автомобильная промышленность, а автомобильный лист у нас, насколько мне известно, не производится.

Там ещё и такая фраза:

Мита у розмірі 25 % введуть тільки після того, як імпорт перевищить середній показник за останні три роки.

Т.е. ограничивается не сам импорт, а его рост. Там ещё и такая фраза:Т.е. ограничивается не сам импорт, а его рост. Не разговаривать с budivelnik"ом ЛАД 2 Повідомлень: 9837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3091 раз. Подякували: 2887 раз. Профіль 1 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 17:29 Re: Валютный рынок в контексте ЛАД написав: Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо. Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо.

Естественно. Нагадить мы себе можем и сами, но проблемы с экономикой в мире нас миновать не могут. И на ценах не отразиться не могут.

ЛАД написав: Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008). Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008).

Еще раз. Я не утверждаю, что все зависит от цен на нефть. Я использую эту цену как индикатор состояния мировой экономики. На подъеме, когда денег у всех много, нам легче и торговать, и привлекать инвестиции. Естественно. Нагадить мы себе можем и сами, но проблемы с экономикой в мире нас миновать не могут. И на ценах не отразиться не могут.Еще раз. Я не утверждаю, что все зависит от цен на нефть. Я использую эту цену как индикатор состояния мировой экономики. На подъеме, когда денег у всех много, нам легче и торговать, и привлекать инвестиции. Сибарит

Повідомлень: 3054 З нами з: 02.09.15 Подякував: 544 раз. Подякували: 944 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 17:38 Сибарит написав: antey1969 написав: Тревожный звонок для наших металлургов...



На 200 днів ЕС ввів захисні заходи щодо імпорту сталі

https://fakty.ictv.ua/ua/svit/20180718- ... rtu-stali/



Аккурат на осень получится.

Интересно, какой при таких раскладах выйдет курс к новогоднему столу? Тревожный звонок для наших металлургов...На 200 днів ЕС ввів захисні заходи щодо імпорту сталіАккурат на осень получится.Интересно, какой при таких раскладах выйдет курс к новогоднему столу?

Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано.

Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде."

Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано.Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде."

Вважаю цю новину несприятливою для курса.США ввела мита на імпорт продукції.У відповідь і ЄС ввела мита.Як я зрозумів - вони не будуть брать обсяги,вищі за середні обсяги за останні роки.Тобто країни,які до цього експортували в ЄС,як мінімум вже більші обсяги не продадуть,тобто ЄС більше не купить.Але ж кожна країна,яка випускала до цього сталь і експортувала в ЄС і США,захоче продати більше.Вихід один - знижувати ціни,щоб конкурувати з іншими країнами.Чи зможе Україна знизити ціни,наприклад,як Китай?В кого собівартість нижча?

П.С.Це ж тільки у "Фактах" на сайті ця інфо була оприлюднена після 17.00.Можливо,на міжбанку цю новину дізнались ще в першій половині дня,тому курс так і зреагував. Вважаю цю новину несприятливою для курса.США ввела мита на імпорт продукції.У відповідь і ЄС ввела мита.Як я зрозумів - вони не будуть брать обсяги,вищі за середні обсяги за останні роки.Тобто країни,які до цього експортували в ЄС,як мінімум вже більші обсяги не продадуть,тобто ЄС більше не купить.Але ж кожна країна,яка випускала до цього сталь і експортувала в ЄС і США,захоче продати більше.Вихід один - знижувати ціни,щоб конкурувати з іншими країнами.Чи зможе Україна знизити ціни,наприклад,як Китай?В кого собівартість нижча?П.С.Це ж тільки у "Фактах" на сайті ця інфо була оприлюднена після 17.00.Можливо,на міжбанку цю новину дізнались ще в першій половині дня,тому курс так і зреагував. Востаннє редагувалось tea в Сер 18 лип, 2018 17:42, всього редагувалось 2 разів. tea Повідомлень: 14927 З нами з: 15.11.08 Подякував: 213 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 17:40 vladus17 написав: serega_rubin написав: А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.



В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом.

Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма.

Оптоволоконные линии - второй пример.

В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм).

Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).

В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.



При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.



В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу. А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом.Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма.Оптоволоконные линии - второй пример.В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм).Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду).В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу.



Хорошая аналитика!



Если вас не затруднит, по золоту что скажите? Хорошая аналитика!Если вас не затруднит, по золоту что скажите?



Это не аналитика.

Пока это только околонаучная фантастика и девиации представлений о будущем.

Но надо признать, что даже околонаучная фантастика когда-то сбывается.

Девиации исправляются реалиями.

Мы в одном шаге от решения проблемы рака, создания искусственного интеллекта и контакта с внеземными цивилизациями.

На следующем этапе сможем заглянуть в параллельные миры, мгновенно перемещаться в пространстве и во времени, узнаем о бессмертии души и жизни, получим точные подтверждения существования Бога и искренне покаимся в грехах.

Но до этого мы еще поездим на электромобилях и в электротранспорте, поюзаем электроприборы, поменяем электропроводку на медную, попьем воду из медных труб и потребим огромное количество меди, на которой некоторые из нас неслыханно обогатятся.

Это не аналитика.Пока это только околонаучная фантастика и девиации представлений о будущем.Но надо признать, что даже околонаучная фантастика когда-то сбывается.Девиации исправляются реалиями.Мы в одном шаге от решения проблемы рака, создания искусственного интеллекта и контакта с внеземными цивилизациями.На следующем этапе сможем заглянуть в параллельные миры, мгновенно перемещаться в пространстве и во времени, узнаем о бессмертии души и жизни, получим точные подтверждения существования Бога и искренне покаимся в грехах.Но до этого мы еще поездим на электромобилях и в электротранспорте, поюзаем электроприборы, поменяем электропроводку на медную, попьем воду из медных труб и потребим огромное количество меди, на которой некоторые из нас неслыханно обогатятся. Libo 2

Повідомлень: 6436 З нами з: 14.11.11 Подякував: 281 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 17:43 serega_rubin написав: vladus17 написав: Хорошая аналитика!



Если вас не затруднит, по золоту что скажите? Хорошая аналитика!Если вас не затруднит, по золоту что скажите?

Спасибо, но это на аналитику не тянет, просто личное мнение

Интересуюсь электроникой и "чистыми" технологиями.



К золоту у меня такое же отношение как и к биткоинам. Совершенно не ясно где оно всё хранится, почему оно там лежит, и как его поменять на что то полезное если его много

Платина/палладий имеет тенденцию к падению (Вместе с рынком ДВС автомобилей). На горизонте в 4 года эти 2 металла потеряют половину своего рынка сбыта.

Серебро - тема имхо перспективная, рост потребления в промышленности ожидается огромный, но металл не такой уж и редкий. Есть регионы где оно встречается так же часто, как галька в Мелекино. Стоит цене серьезно вырасти, так на рынок выплеснутся тонны этого металла. Спасибо, но это на аналитику не тянет, просто личное мнениеИнтересуюсь электроникой и "чистыми" технологиями.К золоту у меня такое же отношение как и к биткоинам. Совершенно не ясно где оно всё хранится, почему оно там лежит, и как его поменять на что то полезное если его многоПлатина/палладий имеет тенденцию к падению (Вместе с рынком ДВС автомобилей). На горизонте в 4 года эти 2 металла потеряют половину своего рынка сбыта.Серебро - тема имхо перспективная, рост потребления в промышленности ожидается огромный, но металл не такой уж и редкий. Есть регионы где оно встречается так же часто, как галька в Мелекино. Стоит цене серьезно вырасти, так на рынок выплеснутся тонны этого металла.

Ну, вы загнули. Биток - это виртуальная финансовая пирамида, не представляющая собой никакого реального ценного продукта, а золото - это товар, который ценился веками.

Как поменять, идете в банк и меняете, благо, гривны у них всегда хватает.

Тенденция может быстро меняться. По поводу половины это очень смелое утверждение, я б даже сказал, чересчур. У теслы жела идут не очень хорошо.

Серебра сколько было на Земле, столько и есть, добыча не так уж и велика, а вот цена последние несколько десятилетий не догоняет инфляцию, значит, серебро недооценено. Ну, вы загнули. Биток - это виртуальная финансовая пирамида, не представляющая собой никакого реального ценного продукта, а золото - это товар, который ценился веками.Как поменять, идете в банк и меняете, благо, гривны у них всегда хватает.Тенденция может быстро меняться. По поводу половины это очень смелое утверждение, я б даже сказал, чересчур. У теслы жела идут не очень хорошо.Серебра сколько было на Земле, столько и есть, добыча не так уж и велика, а вот цена последние несколько десятилетий не догоняет инфляцию, значит, серебро недооценено. hxbbgaf Повідомлень: 19886 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 17:56 Сибарит написав: ЛАД написав: Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо. Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо.

Естественно. Нагадить мы себе можем и сами, но проблемы с экономикой в мире нас миновать не могут. И на ценах не отразиться не могут.

ЛАД написав: Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008). Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008).

Еще раз. Я не утверждаю, что все зависит от цен на нефть. Я использую эту цену как индикатор состояния мировой экономики. На подъеме, когда денег у всех много, нам легче и торговать, и привлекать инвестиции. Естественно. Нагадить мы себе можем и сами, но проблемы с экономикой в мире нас миновать не могут. И на ценах не отразиться не могут.Еще раз. Я не утверждаю, что все зависит от цен на нефть. Я использую эту цену как индикатор состояния мировой экономики. На подъеме, когда денег у всех много, нам легче и торговать, и привлекать инвестиции.

Ещё раз. Я не утверждаю, что наше развитие зависит от роста-падения цен на нефть (и, соответственно, на все энергоресурсы). Говорил только о том, что не уверен в том, что параллельный рост всех коммодов улучшает наше положение. Допускаю, что при этом наш торгбаланс может и ухудшаться. Кроме того, у нефти есть свои приколы (очень политизированный товар) - вполне может быть снижение нефти при росте др. коммодов. Напомню, что разговор начался с моей "радости" по поводу снижения нефти.

То, что на мировом подъёме нам легче привлекать инвестиции, согласен. Но, к сожалению, нам это пока не особо удаётся хоть в плохие, хоть в хорошие времена. Ещё раз. Я не утверждаю, что наше развитие зависит от роста-падения цен на нефть (и, соответственно, на все энергоресурсы). Говорил только о том, что не уверен в том, что параллельный рост всех коммодов улучшает наше положение. Допускаю, что при этом наш торгбаланс может и ухудшаться. Кроме того, у нефти есть свои приколы (очень политизированный товар) - вполне может быть снижение нефти при росте др. коммодов. Напомню, что разговор начался с моей "радости" по поводу снижения нефти.То, что на мировом подъёме нам легче привлекать инвестиции, согласен. Но, к сожалению, нам это пока не особо удаётся хоть в плохие, хоть в хорошие времена. Не разговаривать с budivelnik"ом ЛАД 2 Повідомлень: 9837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3091 раз. Подякували: 2887 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 18:16 tea написав: США ввела мита на імпорт продукції.У відповідь і ЄС ввела мита.Як я зрозумів - вони не будуть брать обсяги,вищі за середні обсяги за останні роки.Тобто країни,які до цього експортували в ЄС,як мінімум вже більші обсяги не продадуть,тобто ЄС більше не купить.Але ж кожна країна,яка випускала до цього сталь і експортувала в ЄС і США,захоче продати більше.Вихід один - знижувати ціни,щоб конкурувати з іншими країнами.Чи зможе Україна знизити ціни,наприклад,як Китай?В кого собівартість нижча?

США ввела мита на імпорт продукції.У відповідь і ЄС ввела мита.Як я зрозумів - вони не будуть брать обсяги,вищі за середні обсяги за останні роки.Тобто країни,які до цього експортували в ЄС,як мінімум вже більші обсяги не продадуть,тобто ЄС більше не купить.Але ж кожна країна,яка випускала до цього сталь і експортувала в ЄС і США,захоче продати більше.Вихід один - знижувати ціни,щоб конкурувати з іншими країнами.Чи зможе Україна знизити ціни,наприклад,як Китай?В кого собівартість нижча?



Маятник глобализации качнулся назад.

В чем была ее суть?

Вынести грязные, вредные и трудоемкие производства в недоразвитый мир, и потом менять эти базовые товарые на чипы, таблетки, кока-колу и фильмы.

Но устойчивая взаимозависимость в системе не сложилась.

Недовольство золотым миллиардом в мире не только не исчезло, но местами даже переросло во вражду и конфронтацию. Золотой миллиард повел себя слишком наивно и перестарался. Он потерял свою самодостаточность и экономическую безопасность. Он лишился целых отраслей промышленности. Он стал более уязвим в противостоянии с обарзевшим и обнаглевшим бедным миром.

Надо вернуться в исходное положение и переиграть игру сначала.

А как быстро вернуться в исходное положение и анулировать глобализацию?

Правильно!

Вытянуть из её фундамента самый фундаментальный кирпичик - ВТО с её дурацкими тарифами и правилами.

А как его вытянуть?

Правильно!

Начать пересматривать и ломать тарифы. Дальше всё обвалится само.

А еще дальше - каждый за себя, каждый курит свой табачок.

Но мы надежно со своим табачком. У кого есть 20 соток.

Я неоднократно говорил тут об их значении для нашей свободы.

Маятник глобализации качнулся назад.В чем была ее суть?Вынести грязные, вредные и трудоемкие производства в недоразвитый мир, и потом менять эти базовые товарые на чипы, таблетки, кока-колу и фильмы.Но устойчивая взаимозависимость в системе не сложилась.Недовольство золотым миллиардом в мире не только не исчезло, но местами даже переросло во вражду и конфронтацию. Золотой миллиард повел себя слишком наивно и перестарался. Он потерял свою самодостаточность и экономическую безопасность. Он лишился целых отраслей промышленности. Он стал более уязвим в противостоянии с обарзевшим и обнаглевшим бедным миром.Надо вернуться в исходное положение и переиграть игру сначала.А как быстро вернуться в исходное положение и анулировать глобализацию?Правильно!Вытянуть из её фундамента самый фундаментальный кирпичик - ВТО с её дурацкими тарифами и правилами.А как его вытянуть?Правильно!Начать пересматривать и ломать тарифы. Дальше всё обвалится само.А еще дальше - каждый за себя, каждый курит свой табачок.Но мы надежно со своим табачком. У кого есть 20 соток.Я неоднократно говорил тут об их значении для нашей свободы. Libo 2

Повідомлень: 6436 З нами з: 14.11.11 Подякував: 281 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 18:28 ЛАД написав: Там ещё и такая фраза:

Мита у розмірі 25 % введуть тільки після того, як імпорт перевищить середній показник за останні три роки.

Т.е. ограничивается не сам импорт, а его рост. Там ещё и такая фраза:Т.е. ограничивается не сам импорт, а его рост.

Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_стран_по_выплавке_стали

А тепер уявіть - два найбільших ринка вводять мита.США вводять мита на все,а ЄС - на надлишок обсягів.Що робити китайцям,щоб не зменшувати темпів приросту виплавки?По-перше - тепер штовхатись ліктями в межах квоти ЄС,щоб там як мінімум не зменшити долю,а як максимум - наростити,витіснивши інших експортерів.По-друге - штовхатись ліктями на інших ринках,де поки-що немає квот,мит і обмежень.А значить і там постаратись витіснити інших експортерів.Як витіснити конкурентів?Провірений спосіб - демпінг.

Скажу обережно - є великі ризики,що Україна втрачатиме свою долю,а значить обсяги як на ринку ЄС,так і на азійських ринках.На це ще накладеться зменшення ціни,бо з китайцями прийдеться конкурувати.Прийдеться конкурувати і з Росією.А яку бяку нам робить Росія вже більше місяця?Перевіряє і затримує на певний час судна в Азовському морі,які йдуть з Маріуполя.А там же знаходиться ММК Ілліча.А відправляти метал суднами з Маріуполя - найзручніша логістика.

Зменшення обсягів еспорту і зниження ціни призведе до значного зменшення надходжень від експортної виручки металургів.

А тепер згадаємо прогноз НБУ - який курс буде в грудні,якщо не відновимо співпрацю з МВФ і впадуть ціни на метал? Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає.Список_стран_по_выплавке_сталиА тепер уявіть - два найбільших ринка вводять мита.США вводять мита на все,а ЄС - на надлишок обсягів.Що робити китайцям,щоб не зменшувати темпів приросту виплавки?По-перше - тепер штовхатись ліктями в межах квоти ЄС,щоб там як мінімум не зменшити долю,а як максимум - наростити,витіснивши інших експортерів.По-друге - штовхатись ліктями на інших ринках,де поки-що немає квот,мит і обмежень.А значить і там постаратись витіснити інших експортерів.Як витіснити конкурентів?Провірений спосіб - демпінг.Скажу обережно - є великі ризики,що Україна втрачатиме свою долю,а значить обсяги як на ринку ЄС,так і на азійських ринках.На це ще накладеться зменшення ціни,бо з китайцями прийдеться конкурувати.Прийдеться конкурувати і з Росією.А яку бяку нам робить Росія вже більше місяця?Перевіряє і затримує на певний час судна в Азовському морі,які йдуть з Маріуполя.А там же знаходиться ММК Ілліча.А відправляти метал суднами з Маріуполя - найзручніша логістика.Зменшення обсягів еспорту і зниження ціни призведе до значного зменшення надходжень від експортної виручки металургів.А тепер згадаємо прогноз НБУ - який курс буде в грудні,якщо не відновимо співпрацю з МВФ і впадуть ціни на метал? tea Повідомлень: 14927 З нами з: 15.11.08 Подякував: 213 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 18:35 Libo написав: Маятник глобализации качнулся назад.

Начать пересматривать и ломать тарифы. Дальше всё обвалится само.

Маятник глобализации качнулся назад.Начать пересматривать и ломать тарифы.

Капітане - правильно мислите.Поставив плюс.

А якщо все саме обвалиться,то як Кицька казала?

а)Спини прямі.Нашим планам океани замалі.

б)нема приносу долара.

в)Сумно,б*** (с) Капітане - правильно мислите.Поставив плюс.А якщо все саме обвалиться,то як Кицька казала?а)Спини прямі.Нашим планам океани замалі.б)нема приносу долара.в)Сумно,б*** (с) tea Повідомлень: 14927 З нами з: 15.11.08 Подякував: 213 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5467546854695470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex skorpio123 і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1272 , 1273 , 1274

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12730 1411284

Zebra Сер 18 лип, 2018 17:42 Валютный рынок в мире 1 ... 631 , 632 , 633

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6323 1338573

ЛОБ Сер 18 лип, 2018 11:04 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 158 241781

fefelova Чет 14 чер, 2018 19:42