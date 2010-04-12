Сибарит написав:....... Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано. Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде." Нужно разбираться, какие категории попали под пошлины и что мы экспортируем из этих категорий. Например, там упоминается автомобильная промышленность, а автомобильный лист у нас, насколько мне известно, не производится.
Там ещё и такая фраза:
Мита у розмірі 25 % введуть тільки після того, як імпорт перевищить середній показник за останні три роки.
ЛАД написав:Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо.
Естественно. Нагадить мы себе можем и сами, но проблемы с экономикой в мире нас миновать не могут. И на ценах не отразиться не могут.
ЛАД написав:Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008).
Еще раз. Я не утверждаю, что все зависит от цен на нефть. Я использую эту цену как индикатор состояния мировой экономики. На подъеме, когда денег у всех много, нам легче и торговать, и привлекать инвестиции.
Аккурат на осень получится. Интересно, какой при таких раскладах выйдет курс к новогоднему столу?
Звоночек тревожный в плате общей атмосферы в мировой торговле, но гадать о влиянии ее на курс пока рано. Там есть интересная фраза: "Традиційний імпорт сталевої продукції зачеплений не буде."
Вважаю цю новину несприятливою для курса.США ввела мита на імпорт продукції.У відповідь і ЄС ввела мита.Як я зрозумів - вони не будуть брать обсяги,вищі за середні обсяги за останні роки.Тобто країни,які до цього експортували в ЄС,як мінімум вже більші обсяги не продадуть,тобто ЄС більше не купить.Але ж кожна країна,яка випускала до цього сталь і експортувала в ЄС і США,захоче продати більше.Вихід один - знижувати ціни,щоб конкурувати з іншими країнами.Чи зможе Україна знизити ціни,наприклад,як Китай?В кого собівартість нижча? П.С.Це ж тільки у "Фактах" на сайті ця інфо була оприлюднена після 17.00.Можливо,на міжбанку цю новину дізнались ще в першій половині дня,тому курс так і зреагував.
Востаннє редагувалось tea в Сер 18 лип, 2018 17:42, всього редагувалось 2 разів.
serega_rubin написав:А всё из за сговора, всё никак не переведут проводку на 24В. Так сразу сечение всей автопроводки резко уменьшится.
В принципе высокий спрос на медь можно скомпенсировать повышением напряжения/частоты и техническим прогрессом. Спутниковая связь - один из примеров где телекоммуникационная отрасль избавилась от огромного медного ярма. Оптоволоконные линии - второй пример. В трансформаторах массу меди можно уменьшить пропорционально увеличив частоту обмоток (Для примера, сварочные трансформаторы уменьшились с десятков килограмм, до единиц грамм). Рост цены на медь ограничит её спрос в сантехнической сфере. Её заменят более экологичные альтернативы (медь диффундирует в воду). В солнечных электростанциях есть огромное поле для уменьшения спроса на медь. Это и более высоковольтные стринги, и микроинверторы и еще парочка менее популярных пока что тем.
При проведении прогнозов между популяцией автомобилей и электромобилей думаю стоит подумать про самый перспективный виток прогресса в теме каршэринга и автономного транспорта. Если вдруг история пойдет по этой ветке развития, то популяция коммерческого автотранспорта станет в 4-10 раз меньше, при той же пропускной способности. Количество личного автотранспорта уменьшится по прогнозам до 20 раз. Что полностью нивелирует потенциальный рост спроса меди в перерасчете на 1 авто.
В долгосрочной перспективе цена на медь будет +- такой же как и последние 100 лет, не такой то это и дефицитный материал. Но перестройка в энергетике и автотранспорте может устроить хорошую волатильность в краткосроке этому материалу.
Хорошая аналитика!
Если вас не затруднит, по золоту что скажите?
Это не аналитика. Пока это только околонаучная фантастика и девиации представлений о будущем. Но надо признать, что даже околонаучная фантастика когда-то сбывается. Девиации исправляются реалиями. Мы в одном шаге от решения проблемы рака, создания искусственного интеллекта и контакта с внеземными цивилизациями. На следующем этапе сможем заглянуть в параллельные миры, мгновенно перемещаться в пространстве и во времени, узнаем о бессмертии души и жизни, получим точные подтверждения существования Бога и искренне покаимся в грехах. Но до этого мы еще поездим на электромобилях и в электротранспорте, поюзаем электроприборы, поменяем электропроводку на медную, попьем воду из медных труб и потребим огромное количество меди, на которой некоторые из нас неслыханно обогатятся.
Спасибо, но это на аналитику не тянет, просто личное мнение Интересуюсь электроникой и "чистыми" технологиями.
К золоту у меня такое же отношение как и к биткоинам. Совершенно не ясно где оно всё хранится, почему оно там лежит, и как его поменять на что то полезное если его много Платина/палладий имеет тенденцию к падению (Вместе с рынком ДВС автомобилей). На горизонте в 4 года эти 2 металла потеряют половину своего рынка сбыта. Серебро - тема имхо перспективная, рост потребления в промышленности ожидается огромный, но металл не такой уж и редкий. Есть регионы где оно встречается так же часто, как галька в Мелекино. Стоит цене серьезно вырасти, так на рынок выплеснутся тонны этого металла.
Ну, вы загнули. Биток - это виртуальная финансовая пирамида, не представляющая собой никакого реального ценного продукта, а золото - это товар, который ценился веками. Как поменять, идете в банк и меняете, благо, гривны у них всегда хватает. Тенденция может быстро меняться. По поводу половины это очень смелое утверждение, я б даже сказал, чересчур. У теслы жела идут не очень хорошо. Серебра сколько было на Земле, столько и есть, добыча не так уж и велика, а вот цена последние несколько десятилетий не догоняет инфляцию, значит, серебро недооценено.
ЛАД написав:Согласен и с первым, и со вторым. Но часто бывает, что нам плохо даже тогда, когда всем вокруг хорошо.
Естественно. Нагадить мы себе можем и сами, но проблемы с экономикой в мире нас миновать не могут. И на ценах не отразиться не могут.
ЛАД написав:Можно было бы сказать, что рост в 1999-2008 связан с ростом нефти и коммодов, но там были и др. причины (особенно в 2005-2008).
Еще раз. Я не утверждаю, что все зависит от цен на нефть. Я использую эту цену как индикатор состояния мировой экономики. На подъеме, когда денег у всех много, нам легче и торговать, и привлекать инвестиции.
Ещё раз. Я не утверждаю, что наше развитие зависит от роста-падения цен на нефть (и, соответственно, на все энергоресурсы). Говорил только о том, что не уверен в том, что параллельный рост всех коммодов улучшает наше положение. Допускаю, что при этом наш торгбаланс может и ухудшаться. Кроме того, у нефти есть свои приколы (очень политизированный товар) - вполне может быть снижение нефти при росте др. коммодов. Напомню, что разговор начался с моей "радости" по поводу снижения нефти. То, что на мировом подъёме нам легче привлекать инвестиции, согласен. Но, к сожалению, нам это пока не особо удаётся хоть в плохие, хоть в хорошие времена.
tea написав:США ввела мита на імпорт продукції.У відповідь і ЄС ввела мита.Як я зрозумів - вони не будуть брать обсяги,вищі за середні обсяги за останні роки.Тобто країни,які до цього експортували в ЄС,як мінімум вже більші обсяги не продадуть,тобто ЄС більше не купить.Але ж кожна країна,яка випускала до цього сталь і експортувала в ЄС і США,захоче продати більше.Вихід один - знижувати ціни,щоб конкурувати з іншими країнами.Чи зможе Україна знизити ціни,наприклад,як Китай?В кого собівартість нижча?
Маятник глобализации качнулся назад. В чем была ее суть? Вынести грязные, вредные и трудоемкие производства в недоразвитый мир, и потом менять эти базовые товарые на чипы, таблетки, кока-колу и фильмы. Но устойчивая взаимозависимость в системе не сложилась. Недовольство золотым миллиардом в мире не только не исчезло, но местами даже переросло во вражду и конфронтацию. Золотой миллиард повел себя слишком наивно и перестарался. Он потерял свою самодостаточность и экономическую безопасность. Он лишился целых отраслей промышленности. Он стал более уязвим в противостоянии с обарзевшим и обнаглевшим бедным миром. Надо вернуться в исходное положение и переиграть игру сначала. А как быстро вернуться в исходное положение и анулировать глобализацию? Правильно! Вытянуть из её фундамента самый фундаментальный кирпичик - ВТО с её дурацкими тарифами и правилами. А как его вытянуть? Правильно! Начать пересматривать и ломать тарифы. Дальше всё обвалится само. А еще дальше - каждый за себя, каждый курит свой табачок. Но мы надежно со своим табачком. У кого есть 20 соток. Я неоднократно говорил тут об их значении для нашей свободы.
Мита у розмірі 25 % введуть тільки після того, як імпорт перевищить середній показник за останні три роки.
Т.е. ограничивается не сам импорт, а его рост.
Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_выплавке_стали А тепер уявіть - два найбільших ринка вводять мита.США вводять мита на все,а ЄС - на надлишок обсягів.Що робити китайцям,щоб не зменшувати темпів приросту виплавки?По-перше - тепер штовхатись ліктями в межах квоти ЄС,щоб там як мінімум не зменшити долю,а як максимум - наростити,витіснивши інших експортерів.По-друге - штовхатись ліктями на інших ринках,де поки-що немає квот,мит і обмежень.А значить і там постаратись витіснити інших експортерів.Як витіснити конкурентів?Перевірений спосіб - демпінг. Скажу обережно - є великі ризики,що Україна втрачатиме свою долю,а значить обсяги як на ринку ЄС,так і на азійських ринках.На це ще накладеться зменшення ціни,бо з китайцями прийдеться конкурувати.Прийдеться конкурувати і з Росією.А яку бяку нам робить Росія вже більше місяця?Перевіряє і затримує на певний час судна в Азовському морі,які йдуть з Маріуполя.А там же знаходиться ММК Ілліча.А відправляти метал суднами з Маріуполя - найзручніша логістика. Зменшення обсягів еспорту і зниження ціни призведе до значного зменшення надходжень від експортної виручки металургів. А тепер згадаємо прогноз НБУ - який курс буде в грудні,якщо не відновимо співпрацю з МВФ і впадуть ціни на метал?
Востаннє редагувалось tea в Сер 18 лип, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
П.С.Восьме місце в світі серед найбільших експортерів сталі займає Туреччина.Україна займає 10 місце. Але в Туреччині з початку року ліра девальвувала на 20%,а в Україні гривня ревальвувала на 7%. Чия сталь на світовому ринку стала доступніша? П.П.С.Третє місце в світі серед найбільших експортерів займає Індія.Але приріст виробництва сталі в індусів в абсолютному вимірі був більший,ніж у Китая.
Востаннє редагувалось tea в Сер 18 лип, 2018 19:23, всього редагувалось 2 разів.