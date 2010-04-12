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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:11
tea написав:
Капітане - правильно мислите.
Аналогично думают и в самых влиятельных ложах...
И почему вдруг сумно, б.?
Было бы это самой большой печалью.
У тебя 20 соток есть?
А как урожай ягод и фруктов?
Тогда гони себе, запасайся и радуйся.
Нас эти кризисы не берут.
Первый раз, что ли?!
Наоборот, может на этот раз сделают мир краше.
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Libo
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:17
Libo написав:
Нас эти кризисы не берут.
Первый раз, что ли?!
Наоборот, может на этот раз сделают мир краше.
Не планували зараз продати вагон срібних ложок,щоб обвалити ціну на срібло,і коли буде дно,відкупити два вагона срібних вилок.
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tea
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22
Ты неправильно живешь и хозяйствуешь.
Не по украински, но по махновски, не по нашему.
Как москаль.
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Libo
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:23
Ну шо хлопцы, вторая половина июля уже, пора баксику укрепляться к резанной бумаге.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:24
Libo написав:
Ты неправильно живешь и хозяйствуешь.
Не по украински, но по махновски, не по нашему.
У Вас зараз скільки поросяток хрюкає в сараї?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:26
Libo написав: tea написав:
Капітане - правильно мислите.
Аналогично думают и в самых влиятельных ложах...
Первый раз, что ли?!
Наоборот, может на этот раз сделают мир краше.
Згодні,що слідом за торгівельними обмеженнями,як наслідок, в деяких країнах піде хвиля девальвацій.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:27
Ну так я ж і пишу - один вагон ложок.
А інші дев"ять вагонів нехай залишаються в ЗВР.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:28
Libo написав:
Ты неправильно живешь и хозяйствуешь.
Не по украински, но по махновски, не по нашему.
Как москаль.
Американцы много держат свиней гусей и сажают огородов ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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