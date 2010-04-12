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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5469547054715472>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:11

  tea написав:Капітане - правильно мислите.


Аналогично думают и в самых влиятельных ложах... 8)
И почему вдруг сумно, б.?
Было бы это самой большой печалью.
У тебя 20 соток есть?
А как урожай ягод и фруктов?
Тогда гони себе, запасайся и радуйся.
Нас эти кризисы не берут.
Первый раз, что ли?!
Наоборот, может на этот раз сделают мир краше.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:15

  Libo написав:У тебя 20 соток есть?
:?

Ні.Гусей і свиней теж немає. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:17

  Libo написав:Нас эти кризисы не берут.
Первый раз, что ли?!
Наоборот, может на этот раз сделают мир краше.
:?

Не планували зараз продати вагон срібних ложок,щоб обвалити ціну на срібло,і коли буде дно,відкупити два вагона срібних вилок. :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:22

  tea написав:
  Libo написав:У тебя 20 соток есть?
:?

Ні.Гусей і свиней теж немає. :mrgreen:


Ты неправильно живешь и хозяйствуешь.
Не по украински, но по махновски, не по нашему.
Как москаль. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:23

Re: Валютный рынок в контексте

Ну шо хлопцы, вторая половина июля уже, пора баксику укрепляться к резанной бумаге.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:24

  Libo написав:Ты неправильно живешь и хозяйствуешь.
Не по украински, но по махновски, не по нашему.

У Вас зараз скільки поросяток хрюкає в сараї? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:25

  tea написав:Не планували зараз продати вагон срібних ложок,щоб обвалити ціну на срібло,і коли буде дно,відкупити два вагона срібних вилок. :wink:


Я на свои ЗВР не играю. Святое. :oops:
Только из игрового фонда. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:26

  Libo написав:
  tea написав:Капітане - правильно мислите.


Аналогично думают и в самых влиятельных ложах... 8)

Первый раз, что ли?!
Наоборот, может на этот раз сделают мир краше.
:?

Згодні,що слідом за торгівельними обмеженнями,як наслідок, в деяких країнах піде хвиля девальвацій.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:27

  Libo написав:
  tea написав:Не планували зараз продати вагон срібних ложок,щоб обвалити ціну на срібло,і коли буде дно,відкупити два вагона срібних вилок. :wink:


Я на свои ЗВР не играю. Святое. :oops:
Только из игрового фонда. :wink:

Ну так я ж і пишу - один вагон ложок. :mrgreen:
А інші дев"ять вагонів нехай залишаються в ЗВР. 8)
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:28

  Libo написав:
  tea написав:
  Libo написав:У тебя 20 соток есть?
:?

Ні.Гусей і свиней теж немає. :mrgreen:


Ты неправильно живешь и хозяйствуешь.
Не по украински, но по махновски, не по нашему.
Как москаль. :?

Американцы много держат свиней гусей и сажают огородов ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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