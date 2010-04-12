Додано: Сер 18 лип, 2018 19:44

tea написав: Згодні,що слідом за торгівельними обмеженнями,як наслідок, в деяких країнах піде хвиля девальвацій. Згодні,що слідом за торгівельними обмеженнями,як наслідок, в деяких країнах піде хвиля девальвацій.

Американцам насрать на эти девальвации.Они возвращаются к самодостаточной экономике, где абсолютно все товары будут Made in USA.Мексиканские и китайские футболки сейчас стоят там $2-$10. У пересичного там они сейчас одноразовые, если не фирма или не любимые. Ну пусть у него их станет не 200 штук по $10, а 50 штук по $20-$30, какая беда? Будет стирать, а не выбрасывать. Зато заработает своя легкая промышленность. Зато не будет безработицы. Зато вырастет ВВП.Им от мира практически ничего не надо. Это мир не может обойтись без американских товаров, технологий и доллара.Поэтому в закрытой экономике девальвации в других странах их никак не будут волновать. Их будут волновать только цены на СВОЮ продукцию.