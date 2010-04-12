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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:23
Re: Валютный рынок в контексте
Ну шо хлопцы, вторая половина июля уже, пора баксику укрепляться к резанной бумаге.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:26
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:44
Американцам насрать на эти девальвации.
Они возвращаются к самодостаточной экономике, где абсолютно все товары будут Made in USA.
Мексиканские и китайские футболки сейчас стоят там $2-$10. У пересичного там они сейчас одноразовые, если не фирма или не любимые. Ну пусть у него их станет не 200 штук по $10, а 50 штук по $20-$30, какая беда? Будет стирать, а не выбрасывать. Зато заработает своя легкая промышленность. Зато не будет безработицы. Зато вырастет ВВП.
Им от мира практически ничего не надо. Это мир не может обойтись без американских товаров, технологий и доллара.
Поэтому в закрытой экономике девальвации в других странах их никак не будут волновать. Их будут волновать только цены на СВОЮ продукцию.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:50
Капітане - я ж не американців мав на увазі.Ми живемо в Україні.
Тут Ваша подруга прогноз дала,що в серпні курс буде 27.60,в вересні за три дні підніметься до 30,а в грудні - 35.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:53
Этим украинцы от американцев и отличаются.
Вот поэтому украинские продукты самые вкусные.
Вот поэтому я считаю, что в смысле пожрать украинцы самая счастливая на земле нация.
А ты хотел бы во всем брать пример с американцев?
Я уже рассказывал тут, что встречал американскую молодежь, которая не умеет пользоваться лопатой и с ними надо проводить тактико-строевое занятие как её надо держать, как ею копать землю и т.п. Видимо, даже в кино не видели или не обратили внимание.
Я не такой.
Я украинец и крестьянский сын.
По хозяйству всё умею сам.
И толковый.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:57
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:05
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:45
Re: Валютный рынок в контексте
Добрый Вечер.
Здоровья и Удачи .
Сегодня принимали доллар 26,35 .....и больше ...
...у некоторых продажа по Запорожью до 26.50 и выше .
Все уже сильно волнуются .
"Валечек " по Фортечной поставил 26.35 -26.40.
Хорошо , что Алексеевич отдыхает ....
...много бы жертв было.
Всем Спокойного сна и Добрых желаний.....
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:47
скоро космонавты останутся без работы
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:48
Нове від Арестовича.
Бомбити Харків після зустрічі Путіна і Трампа не будуть.
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