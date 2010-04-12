|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:53
холява написав:
Добрый Вечер.
Здоровья и Удачи .
Сегодня принимали доллар 26,35 .....и больше ...
...у некоторых продажа по Запорожью до 26.50 и выше .
Все уже сильно волнуются .
"Валечек " по Фортечной поставил 26.35 -26.40.
А кто волнуется-то? Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор
По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем. Обычная проверка оленьего спроса, что вполне уместно в середине месяца
Немного подстричь, а после 20-х откупиться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:04
Alex2006 написав: холява написав:
Добрый Вечер.
Здоровья и Удачи .
Сегодня принимали доллар 26,35 .....и больше ...
...у некоторых продажа по Запорожью до 26.50 и выше .
Все уже сильно волнуются .
"Валечек " по Фортечной поставил 26.35 -26.40.
А кто волнуется-то? Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор
По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем. Обычная проверка оленьего спроса, что вполне уместно в середине месяца
Немного подстричь, а после 20-х откупиться.
...ну скажем так , сегодня" ОЧКО " сыграло не у многих, но самое интересное впереди...
..я (начинайте смеяться ) полностью перешел в рубль и сделал проплату по контракту
по курсу 0,4188...там видно будет , где я .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 1836
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1402 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:10
Alex2006 написав:
Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем.
Спору нет. Но курс покупки тоже вырос.
Напоминаю, что скоро начинается сезон back to school.
Турбулентность начнётся с 6-15 августа. Советую пристегнуться.
Можете запомнить этот "твит"
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:14
tea написав:
...........
Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає.
.....
Тут важнее не статистика выплавки стали, а статистика экспорта. Китай может использовать растущие объёмы выплавки у себя, а не для экспорта (я такую статистику не смотрел, не знаю).
Але в Туреччині з початку року ліра девальвувала на 20%,а в Україні гривня ревальвувала на 7%.
Чия сталь на світовому ринку стала доступніша?
Что же Вы такое пишете?!
Это же крайне положительное явление! Меня за такое уже и матом покрыли, и врагом народа объявили.
Не разговаривать с budivelnik"ом
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9846
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3093 раз.
- Подякували: 2889 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:34
Грйс-мэн написав: Alex2006 написав:
Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем.
Спору нет. Но курс покупки тоже вырос.
Напоминаю, что скоро начинается сезон back to school.
Турбулентность начнётся с 6-15 августа. Советую пристегнуться.
Можете запомнить этот "твит"
И кому Вы рассказываете про курс покупки? "Это всё загон!"
Не объясните Ваш взгляд на связь сезона back to school с курсом?
Не разговаривать с budivelnik"ом
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9846
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3093 раз.
- Подякували: 2889 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:43
киев окна ближе к вечеру 26.20-25 на 26.50
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:46
ЛАД написав:
Не объясните Ваш взгляд на связь сезона back to school с курсом?
Сезонность. Обычно этот период совпадает с движениями на валютном рынке.
Школьники вряд ли на это влияют, просто так совпало
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:49
ЛАД написав: tea написав:
...........
Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає.
.....
Тут важнее не статистика выплавки стали, а статистика экспорта
. Китай может использовать растущие объёмы выплавки у себя, а не для экспорта (я такую статистику не смотрел, не знаю).
Я взяв таблицю найбільших експортерів.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14935
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:50
ЛАД написав:
Але в Туреччині з початку року ліра девальвувала на 20%,а в Україні гривня ревальвувала на 7%.
Чия сталь на світовому ринку стала доступніша?
Что же Вы такое пишете?!Это же крайне положительное явление!
В Туреччині чи в Україні?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14935
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:57
ЧИА написав: Игорь написав:
Вы верите в то, что написано в рекламе ?
зависит от многих факторов
по данному вопросу - от нескольких конкурирующих предприятий регулярно выкладываются призывы прийти к ним на работу, самая востребованная вакансия - тестомес
ЗП схожие +-250 грн
видать, работников реально не хватает
Причина в іншому...При тій кількості хімії, яку замішують в тісто, працювати на цій роботі може тільки людина яка повністю забила на своє здоров"я.До речі цих людей видно на хлібокомбінаті по специфічним ранам на руках - неначе при проказі!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6326
|1338766
|
Сер 18 лип, 2018 22:42
ЛОБ
|
|12734
|1411653
|
|
|158
|241790
|
|