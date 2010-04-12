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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5470547154725473>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:53

  холява написав:Добрый Вечер.
Здоровья и Удачи .
Сегодня принимали доллар 26,35 .....и больше ...
...у некоторых продажа по Запорожью до 26.50 и выше .
Все уже сильно волнуются .
"Валечек " по Фортечной поставил 26.35 -26.40.

А кто волнуется-то? Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор :) По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем. Обычная проверка оленьего спроса, что вполне уместно в середине месяца :) Немного подстричь, а после 20-х откупиться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:04

  Alex2006 написав:
  холява написав:Добрый Вечер.
Здоровья и Удачи .
Сегодня принимали доллар 26,35 .....и больше ...
...у некоторых продажа по Запорожью до 26.50 и выше .
Все уже сильно волнуются .
"Валечек " по Фортечной поставил 26.35 -26.40.

А кто волнуется-то? Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор :) По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем. Обычная проверка оленьего спроса, что вполне уместно в середине месяца :) Немного подстричь, а после 20-х откупиться.


...ну скажем так , сегодня" ОЧКО " сыграло не у многих, но самое интересное впереди...
..я (начинайте смеяться ) полностью перешел в рубль и сделал проплату по контракту
по курсу 0,4188...там видно будет , где я .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:10

  Alex2006 написав:Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем.

Спору нет. Но курс покупки тоже вырос.
Напоминаю, что скоро начинается сезон back to school.
Турбулентность начнётся с 6-15 августа. Советую пристегнуться.

Можете запомнить этот "твит"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:14

  tea написав:...........
Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає.
.....

Тут важнее не статистика выплавки стали, а статистика экспорта. Китай может использовать растущие объёмы выплавки у себя, а не для экспорта (я такую статистику не смотрел, не знаю).

Але в Туреччині з початку року ліра девальвувала на 20%,а в Україні гривня ревальвувала на 7%.
Чия сталь на світовому ринку стала доступніша?

Что же Вы такое пишете?!
Это же крайне положительное явление! Меня за такое уже и матом покрыли, и врагом народа объявили. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:34

  Грйс-мэн написав:
  Alex2006 написав:Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем.

Спору нет. Но курс покупки тоже вырос.
Напоминаю, что скоро начинается сезон back to school.
Турбулентность начнётся с 6-15 августа. Советую пристегнуться.

Можете запомнить этот "твит"

И кому Вы рассказываете про курс покупки? "Это всё загон!"
Не объясните Ваш взгляд на связь сезона back to school с курсом?
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

киев окна ближе к вечеру 26.20-25 на 26.50
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:46

  ЛАД написав:Не объясните Ваш взгляд на связь сезона back to school с курсом?

Сезонность. Обычно этот период совпадает с движениями на валютном рынке.
Школьники вряд ли на это влияют, просто так совпало :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:49

  ЛАД написав:
  tea написав:...........
Подивіться на статистику виплавки сталі у Китаї.Виробництво з року в рік зростає.
.....

Тут важнее не статистика выплавки стали, а статистика экспорта. Китай может использовать растущие объёмы выплавки у себя, а не для экспорта (я такую статистику не смотрел, не знаю).

Я взяв таблицю найбільших експортерів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:50

  ЛАД написав:
Але в Туреччині з початку року ліра девальвувала на 20%,а в Україні гривня ревальвувала на 7%.
Чия сталь на світовому ринку стала доступніша?

Что же Вы такое пишете?!
Это же крайне положительное явление!

В Туреччині чи в Україні?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:57

  ЧИА написав:
  Игорь написав:Вы верите в то, что написано в рекламе ?

зависит от многих факторов
по данному вопросу - от нескольких конкурирующих предприятий регулярно выкладываются призывы прийти к ним на работу, самая востребованная вакансия - тестомес
ЗП схожие +-250 грн
видать, работников реально не хватает

Причина в іншому...При тій кількості хімії, яку замішують в тісто, працювати на цій роботі може тільки людина яка повністю забила на своє здоров"я.До речі цих людей видно на хлібокомбінаті по специфічним ранам на руках - неначе при проказі!
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