Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:05
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
А чего Вы ждали? Что он матом будет крыть?
Это дипломатия - все идеально вежливы и сообщают об успешности переговоров.
Если дипломат говорит "да", это значит "может быть".
Если дипломат говорит "может быть", это значит "нет".
Если дипломат говорит "нет", это не дипломат.
(с)
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:14
Естественно, в Украине! Мы приближаемся к Западу по ВВП и зарплатам.
А по экспортёрам ссылку не дадите, чтобы не искать?
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:28
tea
Чай, вы просто не понимаете происходящего, все это (в значительной мере) обусловлено внутренней политикой США. Уверен, Украина в целом и вы в частности от действий Трампа лишь выиграете, в долгосрочном плане. Если он победит, конечно.
А пока готовьтесь к тяжелым временам, повторюсь еще раз - рынки схлопываются. Медь она, нет слов, хороша, но не сейчас, а не раньше чем год - другой (а может и больше). И это верно применительно ко всем commodities за исключением урана.
Кстати, а куда Китай всю эту сталь будет девать? Им и половины того что производится с лихвой хватит (включая экспортные объемы).
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