Додано: Сер 18 лип, 2018 22:28

Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця

Чай, вы просто не понимаете происходящего, все это (в значительной мере) обусловлено внутренней политикой США. Уверен, Украина в целом и вы в частности от действий Трампа лишь выиграете, в долгосрочном плане. Если он победит, конечно.А пока готовьтесь к тяжелым временам, повторюсь еще раз - рынки схлопываются. Медь она, нет слов, хороша, но не сейчас, а не раньше чем год - другой (а может и больше). И это верно применительно ко всем commodities за исключением урана.Кстати, а куда Китай всю эту сталь будет девать? Им и половины того что производится с лихвой хватит (включая экспортные объемы).