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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5470547154725473

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:05

  Libo написав:Американцам насрать

Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця". :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця".

А чего Вы ждали? Что он матом будет крыть?
Это дипломатия - все идеально вежливы и сообщают об успешности переговоров.

Если дипломат говорит "да", это значит "может быть".
Если дипломат говорит "может быть", это значит "нет".
Если дипломат говорит "нет", это не дипломат.
(с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:14

  tea написав:
  ЛАД написав:
Але в Туреччині з початку року ліра девальвувала на 20%,а в Україні гривня ревальвувала на 7%.
Чия сталь на світовому ринку стала доступніша?

Что же Вы такое пишете?!
Это же крайне положительное явление!

В Туреччині чи в Україні?

Естественно, в Украине! Мы приближаемся к Западу по ВВП и зарплатам.

А по экспортёрам ссылку не дадите, чтобы не искать?
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:28

tea
Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця

Чай, вы просто не понимаете происходящего, все это (в значительной мере) обусловлено внутренней политикой США. Уверен, Украина в целом и вы в частности от действий Трампа лишь выиграете, в долгосрочном плане. Если он победит, конечно.
А пока готовьтесь к тяжелым временам, повторюсь еще раз - рынки схлопываются. Медь она, нет слов, хороша, но не сейчас, а не раньше чем год - другой (а может и больше). И это верно применительно ко всем commodities за исключением урана.
Кстати, а куда Китай всю эту сталь будет девать? Им и половины того что производится с лихвой хватит (включая экспортные объемы).
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 05:16

  4x4 написав:
  Сибарит написав:в эту таблицу намешаны разношерстные данные, что не позволяет использовать ее для определения объема интервенций

:)можно,и с довольно высокой точностью.


Рад, что Вы вернулись, коллега.
Еще раз прошу прощения за свою несдержанность. "Не признал". Не держите зла, и жму Вашу руку!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 05:43

У соседей на главной висит "Ажиотаж на валютном рынке".

Громкий заголовок и ненавистную многим здесь фамилию автора можно пропустить, а вот на что стоит обратить внимание, так это то, что он написал о межбанке. У меня лично вчера создалось впечатление, что или Нацбанк готовится к аукциону, или ему просто нечем гасить волну.
Alex2006 может и дальше рассуждать о загоне. Жаль, что мы не читали его в 2014м, вот бы посмеялись.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 06:30

Украинские банки начали устанавливать первые валютообменные аппараты. Два первых появились в здании аэропорта «Борисполь» под брендом RwS
bank. Как удалось выяснить, финучреждение не владеет
агрегатами, они находятся у него в аренде и обслуживают сторонней компанией.

Техника работает только в наличной форме. Гнезда для банковской карты нет, только для наличных: можно внести гривну или другую валюту и обменять на нужную денежную единицу.

Пошаговая инструкция пользования аппаратом приклеена на приборной панели. Он работает с тремя валютами: гривна, доллар, евро.

«Аппараты работают в аэропорту около трех месяцев, и нам уже удалось окупить все затраты на их установку и содержание.
https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/64716222/
vovikhan1991
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