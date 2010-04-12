Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:05
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
А чего Вы ждали? Что он матом будет крыть?
Это дипломатия - все идеально вежливы и сообщают об успешности переговоров.
Если дипломат говорит "да", это значит "может быть".
Если дипломат говорит "может быть", это значит "нет".
Если дипломат говорит "нет", это не дипломат.
(с)
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:14
Естественно, в Украине! Мы приближаемся к Западу по ВВП и зарплатам.
А по экспортёрам ссылку не дадите, чтобы не искать?
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:28
tea
Чай, вы просто не понимаете происходящего, все это (в значительной мере) обусловлено внутренней политикой США. Уверен, Украина в целом и вы в частности от действий Трампа лишь выиграете, в долгосрочном плане. Если он победит, конечно.
А пока готовьтесь к тяжелым временам, повторюсь еще раз - рынки схлопываются. Медь она, нет слов, хороша, но не сейчас, а не раньше чем год - другой (а может и больше). И это верно применительно ко всем commodities за исключением урана.
Кстати, а куда Китай всю эту сталь будет девать? Им и половины того что производится с лихвой хватит (включая экспортные объемы).
Додано: Чет 19 лип, 2018 05:16
Рад, что Вы вернулись, коллега.
Еще раз прошу прощения за свою несдержанность. "Не признал". Не держите зла, и жму Вашу руку!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 19 лип, 2018 05:43
У соседей на главной висит
Громкий заголовок и ненавистную многим здесь фамилию автора можно пропустить, а вот на что стоит обратить внимание, так это то, что он написал о межбанке. У меня лично вчера создалось впечатление, что или Нацбанк готовится к аукциону, или ему просто нечем гасить волну.
Alex2006 может и дальше рассуждать о загоне. Жаль, что мы не читали его в 2014м, вот бы посмеялись.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 19 лип, 2018 06:30
Украинские банки начали устанавливать первые валютообменные аппараты. Два первых появились в здании аэропорта «Борисполь» под брендом RwS
bank. Как удалось выяснить, финучреждение не владеет
агрегатами, они находятся у него в аренде и обслуживают сторонней компанией.
Техника работает только в наличной форме. Гнезда для банковской карты нет, только для наличных: можно внести гривну или другую валюту и обменять на нужную денежную единицу.
Пошаговая инструкция пользования аппаратом приклеена на приборной панели. Он работает с тремя валютами: гривна, доллар, евро.
«Аппараты работают в аэропорту около трех месяцев, и нам уже удалось окупить все затраты на их установку и содержание.
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