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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5472547354745475>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:17

  Грйс-мэн написав:
  Alex2006 написав:Напоминаю, смотреть надо на курс скупки, это главный индикатор По чем хотят напарить оленям - не важно, важно по чем готовы брать, чтобы самим не быть оленем.

Спору нет. Но курс покупки тоже вырос.
Напоминаю, что скоро начинается сезон back to school.
Турбулентность начнётся с 6-15 августа. Советую пристегнуться.

Можете запомнить этот "твит"


спрогнозируйте курс на 01.09, а то запоминать нечего
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:37

  Искатель написав:У соседей на главной висит "Ажиотаж на валютном рынке".

Громкий заголовок и ненавистную многим здесь фамилию автора можно пропустить, а вот на что стоит обратить внимание, так это то, что он написал о межбанке. У меня лично вчера создалось впечатление, что или Нацбанк готовится к аукциону, или ему просто нечем гасить волну.
Alex2006 может и дальше рассуждать о загоне. Жаль, что мы не читали его в 2014м, вот бы посмеялись.

Текст стандартно рассчитан на одно - разогрев оленей :) Кабанчик тоже постоянно орет о "напечатали 100 млрд грн", и что? :D У нацбанка точно есть чем гасить, тут дело в другом. Грядут выборы, на выборы нужны деньги, при чем гривна, т.к. за "гречку" и рекламу расчет будет в гривне. Следовательно, партиям надо хорошо конвертировать имеющиеся баксы, а для этого лучше иметь курс повыше.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:42

  tea написав:
  Сибарит написав:
  tea написав:Я б після позавчорашньої конференції Трампа і Путіна помістив би Трампа в базу "Миротворця".

А чего Вы ждали? Что он матом будет крыть?

Подивіться на коментарі видатних американців.
Чого чекав Шварценеггер?Чого чекав Маккейн?Чого чекали інші впливові американці?
Чому викликали на допит перекладача Трампа?
Чому республіканця Рейгана після прес-конференції з Горбачовим не лаяли,а республіканця Трампа лають?

Э как зацепило. Вижу как Трамп не спит, а переживает за наполняемость новыми членами Вашего конкурса. А его переводчик - за обвинения Tea в получении секретных данных от модератора. Кто такие Шварценеггер и Маккейн ? Вас сильно беспокоит, что о Вас подумает, к примеру, теща Долярчика ? Лето, фрукты... Кирилловка и Затока так и манят нас :) А у Трампа все будет хорошо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:55

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:У соседей на главной висит "Ажиотаж на валютном рынке".

Громкий заголовок и ненавистную многим здесь фамилию автора можно пропустить, а вот на что стоит обратить внимание, так это то, что он написал о межбанке. У меня лично вчера создалось впечатление, что или Нацбанк готовится к аукциону, или ему просто нечем гасить волну.
Alex2006 может и дальше рассуждать о загоне. Жаль, что мы не читали его в 2014м, вот бы посмеялись.

Текст стандартно рассчитан на одно - разогрев оленей :) Кабанчик тоже постоянно орет о "напечатали 100 млрд грн", и что? :D У нацбанка точно есть чем гасить, тут дело в другом. Грядут выборы, на выборы нужны деньги, при чем гривна, т.к. за "гречку" и рекламу расчет будет в гривне. Следовательно, партиям надо хорошо конвертировать имеющиеся баксы, а для этого лучше иметь курс повыше.


Вы понимаете, что Ваше постоянное "загон оленей" уже вызывает грустную улыбку и сомнения в Вашей адекватности? Рост 2008-го и 2014-го годов (уверен, более ранние Вы не помните) - это тоже был загон оленей? Может, хватит чушь писать?
Или периоды относительной стабильности курса внушили Вам мысль о том, что гривня - реально стабильная валюта? :) Тогда обратите внимание на то, что они становятся все меньше. И попробуйте дать ответ на вопрос "почему".

Если у Нацбанка, как Вы утверждаете, есть "чем гасить", тогда почему все бегают за ярдом долларов транша от МВФ. А?
Востаннє редагувалось Искатель в Чет 19 лип, 2018 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:57

  Игорь написав: Кто такие Шварценеггер и Маккейн ? Вас сильно беспокоит, что о Вас подумает, к примеру, теща Долярчика ? А у Трампа все будет хорошо.


Что то у вас со сравнительной базой не то. :)

Будет ли хорошо посмотрим, но вот те его последующие оправдания ну как то вообще по детски смотрелись.
Вот что Макфол например думает.

За словами дипломата, незалежно від партійної приналежності, американський істеблішмент негативно оцінив результати Трампа.

Тоді як зустріч в Гельсінкі може стати переламною для Трампа у його відносинах з американським істеблішментом, адже показала слабкість президента у відносинах з Росією і відмінність між його особистою позицією та позицією США, американської верхівки і навіть команди Трампа.


https://hromadske.ua/posts/peremovyny-trampa-i-putina-buly-hanebnymy-dlia-amerykanskoho-lidera-eks-posol-ssha
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:06

Re: Валютный рынок в контексте

Ехал на работу, вижу табло обменки (не самое дно, но всё же) - 26,70... всё так плохо?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:11

  Игорь написав: Кто такие Шварценеггер и Маккейн ?
А у Трампа все будет хорошо.

Шварц - колишній губернатор.Маккейн - лідер крила яструбів у республіканській партії.
А теща Долярчика якщо й має владу,то тільки серед обмеженого кола осіб,тобто тільки над Долярчиком. :mrgreen:
Не забуваємо,що в США є процедура імпічменту президента.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:13

Міжбанк почався котуваннями 26.45/26.50.Побачимо - чи гаситиме сьогодні втретє НБУ по 26.50,чи дасть піти вище.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:20

Re: Валютный рынок в контексте

Наверное вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23

tea
LasvegasСегодня 10:20
МБ 48/505

Опубликовано: вчера в 10:16 Завтра МинФин планирует объявить внеочередной аукцион на привлечение Валютных ОВГЗ, так что спрос на валюту подогреется ещё и с этой стороны!

Напоминаю, во вторник заканчиваются гривневые ОВГЗ на 4+ ярда гривен, часть конечно там скорее всего размещали наши госс.банки, то есть не факт что они будут переворачиваться в валюту, ну а часть конечно там нерезов-спекулянтов :)

Так же на следующей неделе покупка под дивиденды, большая сумма, кому надо тот знает чья, кому не надо, просто поверьте :)

Так же - на следующей неделе начнут возмещать НДС...

Так что гривны будет много и спрос на валюту планируется мягко говоря ОЧЕНЬ увеличенный :)

НО!!! Банки понимают это и большинство из них сидит в "длинной" позе, то есть могут на какой то цифре начать продавать с позы валюту, в итоге мы можем не выстрелить, а просто подрасти.
Востаннє редагувалось zorka в Чет 19 лип, 2018 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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