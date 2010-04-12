Опубликовано: вчера в 10:16 Завтра МинФин планирует объявить внеочередной аукцион на привлечение Валютных ОВГЗ, так что спрос на валюту подогреется ещё и с этой стороны!Напоминаю, во вторник заканчиваются гривневые ОВГЗ на 4+ ярда гривен, часть конечно там скорее всего размещали наши госс.банки, то есть не факт что они будут переворачиваться в валюту, ну а часть конечно там нерезов-спекулянтовТак же на следующей неделе покупка под дивиденды, большая сумма, кому надо тот знает чья, кому не надо, просто поверьтеТак же - на следующей неделе начнут возмещать НДС...Так что гривны будет много и спрос на валюту планируется мягко говоря ОЧЕНЬ увеличенныйНО!!! Банки понимают это и большинство из них сидит в "длинной" позе, то есть могут на какой то цифре начать продавать с позы валюту, в итоге мы можем не выстрелить, а просто подрасти.