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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 547354745475547654775478>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/книжка опт: 26,35/26,45. Евро: 1,162/1,167
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:53

  zorka написав:tea
Опубликовано: вчера в 10:16 Завтра МинФин планирует объявить внеочередной аукцион на привлечение Валютных ОВГЗ, так что спрос на валюту подогреется ещё и с этой стороны!

Дякую,Кицю.
Думаю,що тепер позачергові аукціони по залученню валюти будуть часто,бо залучати на внутрішньому ринку поки що дешевше,аніж на зовнішньому.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:56

А вот это уже ракета 26.48 по средневзвешаному на м. б.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:00

  Hogtown написав:tea
Кстати, а куда Китай всю эту сталь будет девать? Им и половины того что производится с лихвой хватит (включая экспортные объемы).

Китай буде демпінгувати і спробувати виштовхати інших експортерів з ринків.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:03

  сірий написав:А вот это уже ракета 26.48 по средневзвешаному на м. б.

Ракета у Гагаріна - продає по 26.55.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:08

Зеленый (или синий) вагончик тронется, перрон с гривнепатриотами останется (с)
:-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:09

В Харькове появились цифры 26.40 / 26.50
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

Вітання шановні. Вересень почався в липні! Дніпро 26.50
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:14

  tea написав:
  сірий написав:А вот это уже ракета 26.48 по средневзвешаному на м. б.

Ракета у Гагаріна - продає по 26.55.

Не публiкупить€ свойи розцiнки, бо мабуть зайнятий кропiткою працею :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:36

Re: Валютный рынок в контексте

Когда ДС появится?
Oleg_Sa
 
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