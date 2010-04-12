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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:23
Одесса/книжка опт: 26,35/26,45. Евро: 1,162/1,167
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:53
zorka написав:tea
Опубликовано: вчера в 10:16 Завтра МинФин планирует объявить внеочередной аукцион на привлечение Валютных ОВГЗ, так что спрос на валюту подогреется ещё и с этой стороны!
Дякую,Кицю.
Думаю,що тепер позачергові аукціони по залученню валюти будуть часто,бо залучати на внутрішньому ринку поки що дешевше,аніж на зовнішньому.
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tea
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:56
А вот это уже ракета 26.48 по средневзвешаному на м. б.
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сірий
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:00
Hogtown написав:tea
Кстати, а куда Китай всю эту сталь будет девать? Им и половины того что производится с лихвой хватит (включая экспортные объемы).
Китай буде демпінгувати і спробувати виштовхати інших експортерів з ринків.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:03
сірий написав:
А вот это уже ракета 26.48 по средневзвешаному на м. б.
Ракета у Гагаріна - продає по 26.55.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:08
Зеленый (или синий) вагончик тронется, перрон с гривнепатриотами останется (с)
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:09
В Харькове появились цифры 26.40 / 26.50
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13
Вітання шановні. Вересень почався в липні! Дніпро 26.50
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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ihorsic
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:36
Когда ДС появится?
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Oleg_Sa
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