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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54745475547654775478>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38

Re: Валютный рынок в контексте

pirat-d написав:Ехал на работу, вижу табло обменки (не самое дно, но всё же) - 26,70... всё так плохо?
Ну вам же неоднократно говорили по поводу поезда у перона готового к отправлению и свистков, неделю назад, была последняя остановка по 25. Возможно очередная стрижка, возможно пойдем вверх, сегодня точно вам никто не скажет.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Но по 26.25 надо было откупаться на все, что бы дальше жить без валидола.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:48

  Искатель написав:Вы понимаете, что Ваше постоянное "загон оленей" уже вызывает грустную улыбку

Три лета подряд, включая текущее, курс доллара 26 грн +\-15 коп
https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd

А "грустная улыбка" может легко выдать "эксперта" :D

п.с. дорожать доллар может, а вот будет ли откат после выборов...?
:oops:
sav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:48

  Oleg_Sa написав:Когда ДС появится?

Он занят. Движуху наблюдаете? Как закончит, так и появится))))
С восполнившимися винными запасами)))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:49

  tea написав:
  Игорь написав: Кто такие Шварценеггер и Маккейн ?

А теща Долярчика якщо й має владу,то тільки серед обмеженого кола осіб,тобто тільки над Долярчиком. :mrgreen:


Мама Стиффлера :)

Что думаете, в понедельник курс откатится, или рост продолжится?
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:50

  portoz написав:
pirat-d написав:Ехал на работу, вижу табло обменки (не самое дно, но всё же) - 26,70... всё так плохо?
Ну вам же неоднократно говорили по поводу поезда у перона готового к отправлению и свистков, неделю назад, была последняя остановка по 25. Возможно очередная стрижка, возможно пойдем вверх, сегодня точно вам никто не скажет.


Да я ещё до последней остановки у перрона на забор зелёный залез от .00 до .20, но как бы новые приходы бумаги ожидаются и что с ним делать... ракета-торпеда или потопчемся ещё какое-то время в районе 26,50. :?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:01

  zorka написав:tea
LasvegasСегодня 10:20
МБ 48/505

Опубликовано: вчера в 10:16 Завтра МинФин планирует объявить внеочередной аукцион на привлечение Валютных ОВГЗ, так что спрос на валюту подогреется ещё и с этой стороны!

Напоминаю, во вторник заканчиваются гривневые ОВГЗ на 4+ ярда гривен, часть конечно там скорее всего размещали наши госс.банки, то есть не факт что они будут переворачиваться в валюту, ну а часть конечно там нерезов-спекулянтов :)

Так же на следующей неделе покупка под дивиденды, большая сумма, кому надо тот знает чья, кому не надо, просто поверьте :)

Так же - на следующей неделе начнут возмещать НДС...

Так что гривны будет много и спрос на валюту планируется мягко говоря ОЧЕНЬ увеличенный :)

НО!!! Банки понимают это и большинство из них сидит в "длинной" позе, то есть могут на какой то цифре начать продавать с позы валюту, в итоге мы можем не выстрелить, а просто подрасти.


Да не только в этом дело ...
Сегодня всё резко вниз. Кроме доллара.
Евро, фунты, палладии, бренты ... Медь аж почти на 3% ...
Маленький шухер в этом красивом, но жестоком и несправедливом мире.
А вот акции компаний американского ВПК в последние дни растут. :shock:
Стало ясно, что потребуется больше патронов, ракет, самолетов и авианосцев для того, чтобы покончить с тиранами и сделать этот мир добрее.
Какое прекрасное это лето в нашей милой Украине! :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:08

  sav написав:
  Искатель написав:Вы понимаете, что Ваше постоянное "загон оленей" уже вызывает грустную улыбку

Три лета подряд, включая текущее, курс доллара 26 грн +\-15 коп
https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd

А "грустная улыбка" может легко выдать "эксперта" :D

п.с. дорожать доллар может, а вот будет ли откат после выборов...?
:oops:


А что, теперь грустно улыбаться только "эксперты" могут? :) Не знал...
А насчет "три лета подряд"... так 8 за доллар еще дольше было... Так, к слову.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:11

  sryvkin написав:
  tea написав:А теща Долярчика якщо й має владу,то тільки серед обмеженого кола осіб,тобто тільки над Долярчиком. :mrgreen:

Что думаете, в понедельник курс откатится, или рост продолжится?

Так ще ж п"ятниця попереду. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:17

  sav написав:п.с. дорожать доллар может, а вот будет ли откат после выборов...?
:oops:

Вчора ЄС ввів мита,які діють з сьогоднішнього дня.У наших експортерів,якщо не зраджує пам"ять,є 180 днів на повернення і продаж обов"язкової частини валютної виручки.Тобто до 18 січня йтиме валюта за товар,який продався до 18 липня,а отже ще нормальні обсяги.
Зараз поки що невідомо - як швидко ринок металів зреагує на вчорашню новину.Чим швидше відреагує падінням цін,тим менше валюти ми будемо отримувати вже з 19 січня.
Мита від ЄС поки що ввели на 200 днів.Тобто менше валюти від металургів на міжбанку буде з 19 січня по 19 липня,коли вже вибори президента будуть позаду,а вибори до ВР ще попереду.
tea
 
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