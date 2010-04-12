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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38
pirat-d написав:Ехал на работу, вижу табло обменки (не самое дно, но всё же) - 26,70... всё так плохо?
Ну вам же неоднократно говорили по поводу поезда у перона готового к отправлению и свистков, неделю назад, была последняя остановка по 25. Возможно очередная стрижка, возможно пойдем вверх, сегодня точно вам никто не скажет.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:40
Но по 26.25 надо было откупаться на все, что бы дальше жить без валидола.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:48
Искатель написав:
Вы понимаете, что Ваше постоянное "загон оленей" уже вызывает грустную улыбку
Три лета подряд, включая текущее, курс доллара 26 грн +\-15 копhttps://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd
А "грустная улыбка" может легко выдать "эксперта"
п.с. дорожать доллар может, а вот будет ли откат после выборов...?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:48
Oleg_Sa написав:
Когда ДС появится?
Он занят. Движуху наблюдаете? Как закончит, так и появится))))
С восполнившимися винными запасами)))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:49
tea написав: Игорь написав:
Кто такие Шварценеггер и Маккейн ?
А теща Долярчика якщо й має владу,то тільки серед обмеженого кола осіб,тобто тільки над Долярчиком.
Мама Стиффлера
Что думаете, в понедельник курс откатится, или рост продолжится?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:50
portoz написав:
pirat-d написав:Ехал на работу, вижу табло обменки (не самое дно, но всё же) - 26,70... всё так плохо?
Ну вам же неоднократно говорили по поводу поезда у перона готового к отправлению и свистков, неделю назад, была последняя остановка по 25. Возможно очередная стрижка, возможно пойдем вверх, сегодня точно вам никто не скажет.
Да я ещё до последней остановки у перрона на забор зелёный залез от .00 до .20, но как бы новые приходы бумаги ожидаются и что с ним делать... ракета-торпеда или потопчемся ещё какое-то время в районе 26,50.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:01
zorka написав:tea
LasvegasСегодня 10:20
МБ 48/505
Опубликовано: вчера в 10:16 Завтра МинФин планирует объявить внеочередной аукцион на привлечение Валютных ОВГЗ, так что спрос на валюту подогреется ещё и с этой стороны!
Напоминаю, во вторник заканчиваются гривневые ОВГЗ на 4+ ярда гривен, часть конечно там скорее всего размещали наши госс.банки, то есть не факт что они будут переворачиваться в валюту, ну а часть конечно там нерезов-спекулянтов
Так же на следующей неделе покупка под дивиденды, большая сумма, кому надо тот знает чья, кому не надо, просто поверьте
Так же - на следующей неделе начнут возмещать НДС...
Так что гривны будет много и спрос на валюту планируется мягко говоря ОЧЕНЬ увеличенный
НО!!! Банки понимают это и большинство из них сидит в "длинной" позе, то есть могут на какой то цифре начать продавать с позы валюту, в итоге мы можем не выстрелить, а просто подрасти.
Да не только в этом дело ...
Сегодня всё резко вниз. Кроме доллара.
Евро, фунты, палладии, бренты ... Медь аж почти на 3% ...
Маленький шухер в этом красивом, но жестоком и несправедливом мире.
А вот акции компаний американского ВПК в последние дни растут.
Стало ясно, что потребуется больше патронов, ракет, самолетов и авианосцев для того, чтобы покончить с тиранами и сделать этот мир добрее.
Какое прекрасное это лето в нашей милой Украине!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:08
sav написав: Искатель написав:
Вы понимаете, что Ваше постоянное "загон оленей" уже вызывает грустную улыбку
Три лета подряд, включая текущее, курс доллара 26 грн +\-15 копhttps://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd
А "грустная улыбка" может легко выдать "эксперта"
п.с. дорожать доллар может, а вот будет ли откат после выборов...?
А что, теперь грустно улыбаться только "эксперты" могут?
Не знал...
А насчет "три лета подряд"... так 8 за доллар еще дольше было... Так, к слову.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:17
sav написав:
п.с. дорожать доллар может, а вот будет ли откат после выборов
...?
Вчора ЄС ввів мита,які діють з сьогоднішнього дня.У наших експортерів,якщо не зраджує пам"ять,є 180 днів на повернення і продаж обов"язкової частини валютної виручки.Тобто до 18 січня йтиме валюта за товар,який продався до 18 липня,а отже ще нормальні обсяги.
Зараз поки що невідомо - як швидко ринок металів зреагує на вчорашню новину.Чим швидше відреагує падінням цін,тим менше валюти ми будемо отримувати вже з 19 січня.
Мита від ЄС поки що ввели на 200 днів.Тобто менше валюти від металургів на міжбанку буде з 19 січня по 19 липня
,коли вже вибори президента будуть позаду,а вибори до ВР ще попереду.
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