Смотришь на график курсов и так хочется его в лево перетянуть. Хотяб на пару дней. Но не дает.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:23
Re: Валютный рынок в контексте
только вверх после встречи Т и П, когда они чуть не целовались
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:27
Re: Валютный рынок в контексте
У меня тоже намечается работа с бумагой, надо будет выпрыгивать из вагона и потом опять догонять, но надеюсь что прибыль перекроет курсовую разницу.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:30
Re: Валютный рынок в контексте
Но в нацбанкн тоже не идиоты сидят, и прекрасно понимают сколько капусты на руках у людей и это умножим ещё на наш "минталитет" и желание нарубить себе, а страна как-то проживет, получается совсем грустно.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:34
тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса.
1.Дивіденди Аваля - з 16 числа.
2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту.
3.Новина про мита ЄС.
4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:37
3-й пункт - это пока перспектива. А вот остальное - все сработало, Вы правы, Чай...
И самое главное, это пинок уснувшему курсу. Назад вернуться сложно будет.
Ну, разве что Alex2006 всем расскажет, что это загон.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:38
Добре,що хоч у українців на руках декілька десятків мільярдів доларів.В разі чого - допоможуть державі.Як?-спитаєте Ви.
Ну коли вже НБУ не вдаватиметься залучати валютні ОВДП під 6+%,то державні банки зможуть прийняти рішення про підвищення ставок по валютним депозитам з сьгоднішніх 3% хоча б до 6%,люди понесуть валюту в банки на депозити,банки будуть позичати уряду.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:39
Re: Валютный рынок в контексте
Гривна будет падать и только. Особенно, подчёркиваю, особенно после радостной встречи Т и Пу.
Вижу здесь многие прозевали это событие.
Тревожный звоночек очень.
Теперь только ту зе мун.
А тем более это третья волна.
Сколько можно было нас всех предупреждать?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 19 лип, 2018 11:43, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:41
Якраз новина була вчора.
А перспектива в обсязі надходження валюти - це вже потім.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:44
конфискуют всё СКВ у населения по законам военного времени. Вот ЗВР тогда будет ярдов 100.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 19 лип, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
|