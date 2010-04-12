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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5475547654775478>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21

  tea написав:
  sryvkin написав:Что думаете, в понедельник курс откатится, или рост продолжится?

Так ще ж п"ятниця попереду. :mrgreen:


Смотришь на график курсов и так хочется его в лево перетянуть. Хотяб на пару дней. Но не дает. :( :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:23

Re: Валютный рынок в контексте

только вверх после встречи Т и П, когда они чуть не целовались
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:27

Re: Валютный рынок в контексте

У меня тоже намечается работа с бумагой, надо будет выпрыгивать из вагона и потом опять догонять, но надеюсь что прибыль перекроет курсовую разницу.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:30

Re: Валютный рынок в контексте

Но в нацбанкн тоже не идиоты сидят, и прекрасно понимают сколько капусты на руках у людей и это умножим ещё на наш "минталитет" и желание нарубить себе, а страна как-то проживет, получается совсем грустно.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:34

  Aps написав:
  tea написав:
  sryvkin написав:Что думаете, в понедельник курс откатится, или рост продолжится?

Так ще ж п"ятниця попереду. :mrgreen:


Смотришь на график курсов и так хочется его в лево перетянуть. Хотяб на пару дней. Но не дает. :( :mrgreen:

тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса.
1.Дивіденди Аваля - з 16 числа.
2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту.
3.Новина про мита ЄС.
4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:37

  tea написав:тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса.
1.Дивіденди Аваля - з 16 числа.
2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту.
3.Новина про мита ЄС.
4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.


3-й пункт - это пока перспектива. А вот остальное - все сработало, Вы правы, Чай...
И самое главное, это пинок уснувшему курсу. Назад вернуться сложно будет.
Ну, разве что Alex2006 всем расскажет, что это загон.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:38

  portoz написав:Но в нацбанкн тоже не идиоты сидят, и прекрасно понимают сколько капусты на руках у людей

Добре,що хоч у українців на руках декілька десятків мільярдів доларів.В разі чого - допоможуть державі.Як?-спитаєте Ви.
Ну коли вже НБУ не вдаватиметься залучати валютні ОВДП під 6+%,то державні банки зможуть прийняти рішення про підвищення ставок по валютним депозитам з сьгоднішніх 3% хоча б до 6%,люди понесуть валюту в банки на депозити,банки будуть позичати уряду.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:39

Re: Валютный рынок в контексте

Гривна будет падать и только. Особенно, подчёркиваю, особенно после радостной встречи Т и Пу.
Вижу здесь многие прозевали это событие.
Тревожный звоночек очень.
Теперь только ту зе мун.
А тем более это третья волна.
Сколько можно было нас всех предупреждать?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 19 лип, 2018 11:43, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:41

  Искатель написав:
  tea написав:тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса.
1.Дивіденди Аваля - з 16 числа.
2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту.
3.Новина про мита ЄС.
4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.


3-й пункт - это пока перспектива.

Якраз новина була вчора.
А перспектива в обсязі надходження валюти - це вже потім.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:44

  tea написав:
  portoz написав:Но в нацбанкн тоже не идиоты сидят, и прекрасно понимают сколько капусты на руках у людей

Добре,що хоч у українців на руках декілька десятків мільярдів доларів.В разі чого - допоможуть державі.Як?-спитаєте Ви.
Ну коли вже НБУ не вдаватиметься залучати валютні ОВДП під 6+%,то державні банки зможуть прийняти рішення про підвищення ставок по валютним депозитам з сьгоднішніх 3% хоча б до 6%,люди понесуть валюту в банки на депозити,банки будуть позичати уряду.



конфискуют всё СКВ у населения по законам военного времени. Вот ЗВР тогда будет ярдов 100.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 19 лип, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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