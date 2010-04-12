Додано: Чет 19 лип, 2018 12:16

Yuri_61 написав: Если в Штатах конфисковали у населения всё золото, то что говорить за СКВ Если в Штатах конфисковали у населения всё золото, то что говорить за СКВ

Из опыта совдепии.Во время войны не так жестоко как в Америке, но тоже приходили и говорили, у вас перед войной золотую цепочку и серебрянную ложку видели, не хотите ли сдать на строительство народного танка для борьбы с фашизмом? Или вы за фашистов?В послевоенное время все, кто получал гонорары и наследства в валюте, обязаны были поменять ее на чеки. И не просто поменять. Сначала чела заводили на беседу в т.н. Фонд мира, который состоял из гэбнюков, и там конкретно морально прессовали и отжимали практически всё "добровольно, в Фонд мира"...А зачем вам деньги? Тем более чеки?! Вы должны работать, это ваша обязанность. З/п должно хватать. Вас бесплатно лечат, детей бесплатно учат. Хотите джинсы? Так и быть. На джинсы мы вам дадим. А вот остальное, будьте любезны, на то, чтоб не было войны. Мы уже и заявление от вашего имени приготовили ...Прессанут вас и вы добровольно сдадите.