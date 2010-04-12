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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54775478547954805481>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:12

Re: Валютный рынок в контексте

Если введут военный режим ,то никаких выборов не будет.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:13

Евро

Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:16

  Cashreader написав:Yuri_61
Теперь только ту зе мун.


Підвтердження ваших слів. Луцькі обмінники впали в напрямку місяця в калюжі - з 26.37/26.47 до 26.35/26.45 Торпеда?..
:?


Ситуация может меняться и дважды на день....

Киев на данный момент - кто утром продавал по .45-46, сейчас отдают доллар по .42
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:16

  Yuri_61 написав:Если в Штатах конфисковали у населения всё золото, то что говорить за СКВ


Из опыта совдепии.
Во время войны не так жестоко как в Америке, но тоже приходили и говорили, у вас перед войной золотую цепочку и серебрянную ложку видели, не хотите ли сдать на строительство народного танка для борьбы с фашизмом? Или вы за фашистов?

В послевоенное время все, кто получал гонорары и наследства в валюте, обязаны были поменять ее на чеки. И не просто поменять. Сначала чела заводили на беседу в т.н. Фонд мира, который состоял из гэбнюков, и там конкретно морально прессовали и отжимали практически всё "добровольно, в Фонд мира"...
А зачем вам деньги? Тем более чеки?! Вы должны работать, это ваша обязанность. З/п должно хватать. Вас бесплатно лечат, детей бесплатно учат. Хотите джинсы? Так и быть. На джинсы мы вам дадим. А вот остальное, будьте любезны, на то, чтоб не было войны. Мы уже и заявление от вашего имени приготовили ...

Прессанут вас и вы добровольно сдадите.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:18

  bobcat написав:Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?


25 копеек за несколько дней - это еще не ракета, но задуматься надо.
Вот если 1 гривня в день - то уж точно "прозевал".
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:19

  bobcat написав:Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?

Ничего вы ещё не прозевали
юрген
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:19

Еще одна новость НЕ очень для курса гривны - https://hromadske.ua/posts/yes-zaprovad ... etalurhiiu
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Прессанут вас и вы добровольно сдадите.


Кого-то и сейчас прессуют. Шантаж, бандюки ...
А вот в государственном масштабе - уж вряд ли такое возможно.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:38

  tea написав:
  Искатель написав:
  tea написав:Добре,що хоч у українців на руках декілька десятків мільярдів доларів.В разі чого - допоможуть державі.Як?-спитаєте Ви.
Ну коли вже НБУ не вдаватиметься залучати валютні ОВДП під 6+%,то державні банки зможуть прийняти рішення про підвищення ставок по валютним депозитам з сьгоднішніх 3% хоча б до 6%,люди понесуть валюту в банки на депозити,банки будуть позичати уряду.

А могут просто отобрать.

Порошенко прийме таке рішення за рік до виборів? :mrgreen:

Почему не? :) ВП и добрый вечир.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:39

  Грйс-мэн написав:
  ЛАД написав:Не объясните Ваш взгляд на связь сезона back to school с курсом?

Сезонность. Обычно этот период совпадает с движениями на валютном рынке.
Школьники вряд ли на это влияют, просто так совпало :-)

Все правильно вы припомнили :) По теории меняют валюту на покупки.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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