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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:12
Если введут военный режим ,то никаких выборов не будет.
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vovodabravis
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:13
Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?
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bobcat
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:16
Cashreader написав:Yuri_61
Теперь только ту зе мун.
Підвтердження ваших слів. Луцькі обмінники впали в напрямку місяця в калюжі - з 26.37/26.47 до 26.35/26.45 Торпеда?..
Ситуация может меняться и дважды на день....
Киев на данный момент - кто утром продавал по .45-46, сейчас отдают доллар по .42
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rasmus
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:16
Yuri_61 написав:
Если в Штатах конфисковали у населения всё золото, то что говорить за СКВ
Из опыта совдепии.
Во время войны не так жестоко как в Америке, но тоже приходили и говорили, у вас перед войной золотую цепочку и серебрянную ложку видели, не хотите ли сдать на строительство народного танка для борьбы с фашизмом? Или вы за фашистов?
В послевоенное время все, кто получал гонорары и наследства в валюте, обязаны были поменять ее на чеки. И не просто поменять. Сначала чела заводили на беседу в т.н. Фонд мира, который состоял из гэбнюков, и там конкретно морально прессовали и отжимали практически всё "добровольно, в Фонд мира"... А зачем вам деньги? Тем более чеки?! Вы должны работать, это ваша обязанность. З/п должно хватать. Вас бесплатно лечат, детей бесплатно учат. Хотите джинсы? Так и быть. На джинсы мы вам дадим. А вот остальное, будьте любезны, на то, чтоб не было войны. Мы уже и заявление от вашего имени приготовили ...
Прессанут вас и вы добровольно сдадите.
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Libo
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:18
bobcat написав:
Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?
25 копеек за несколько дней - это еще не ракета, но задуматься надо.
Вот если 1 гривня в день - то уж точно "прозевал".
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rasmus
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:19
bobcat написав:
Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?
Ничего вы ещё не прозевали
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юрген
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:19
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Ruslan2453
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:21
Libo написав:
Прессанут вас и вы добровольно сдадите.
Кого-то и сейчас прессуют. Шантаж, бандюки ...
А вот в государственном масштабе - уж вряд ли такое возможно.
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rasmus
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:38
tea написав: Искатель написав: tea написав:
Добре,що хоч у українців на руках декілька десятків мільярдів доларів.В разі чого - допоможуть державі.Як?-спитаєте Ви.
Ну коли вже НБУ не вдаватиметься залучати валютні ОВДП під 6+%,то державні банки зможуть прийняти рішення про підвищення ставок по валютним депозитам з сьгоднішніх 3% хоча б до 6%,люди понесуть валюту в банки на депозити,банки будуть позичати уряду.
А могут просто отобрать.
Порошенко прийме таке рішення за рік до виборів?
Почему не?
ВП и добрый вечир.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:39
Грйс-мэн написав: ЛАД написав:
Не объясните Ваш взгляд на связь сезона back to school с курсом?
Сезонность. Обычно этот период совпадает с движениями на валютном рынке.
Школьники вряд ли на это влияют, просто так совпало
Все правильно вы припомнили
По теории меняют валюту на покупки.
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