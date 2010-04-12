|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:44
Re: Валютный рынок в контексте
Вчера евру брал по 30.77, сегодня уже раскачегарили. При курсе НБУ 30.54 хотят 31.05 в банке
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:45
Доллар растет по всему миру. Его индекс сейчас находится в районе 95 и стремится к 105, что однозначно дает сигнал не только для спекулянтов - назревает некоторый дефицит доллара в мире, связанный с ограничением импорта в США. И именно это является драйвером его роста к гривне и в Украине. Ничего другого негативного не появилось для украинцев.
Зато появилось довольно много положительного для россиян, которые захватили не только Крым, но и информационное пространство Украины. В частности, этот сайт принадлежит российскому бизнесу и именно этим объясняются заголовки их статей, вся суть которых сводится к забалтыванию успехов Украины и истеричной радости от украинских неудач.
Главная положительная новость для россиян это рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. Это дает им надежду на возобновление пополнения ресурсов на войну в Украине. Все остальное второстепенно, в том числе и треп Трампа с Путиным.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:48
Вот это более значимо чем разговоры Т и П.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53
Да уж, что не день -так жесть. Гривневые отпускники будут в шоке по приезду на родину.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:05
Во-первых, сомневаюсь, что все экспортёры ждут до последнего дня.
Во-вторых, выборы президента у нас, вроде, 31 марта, т.е. меньше валюты начнёт поступать до выборов президента (если это вообще произойдёт).
Скорее всего, не будет ни первого, ни второго - ни ОВДП для населения, ни повышения ставок в банках.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 лип, 2018 13:40, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:07
Ниче, переживут. "Мы и не такое видали..."(с)
Тем временем харьковские любители взятия штурвалов "на себя" несколько остепенились: $ 26.40/26.47.
С углом атаки надо быть осторожнее...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:11
Намекаете на ДС? Зато загар как у Обамы
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:13
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27
Пп. 1 и 2 носят явно временный характер. Откупится Аваль, откупятся нерезы за облигации и, если не появятся новые источники повышенного спроса, баланс восстановится. Поэтому возврат назад удивительным для меня не станет, хотя его вероятность можно оценить как не слишком высокую.
В конце концов, почему бы не повторить прошлогоднее августовское приседание? Оно не выглядело искусственным.
ЗЫ Сегодняшний утренний скачок МБ уже отыграл и пошел вниз не только по котировкам, но и по средневзвешенному.
|