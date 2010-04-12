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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5478547954805481>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:44

Re: Валютный рынок в контексте

Вчера евру брал по 30.77, сегодня уже раскачегарили. При курсе НБУ 30.54 хотят 31.05 в банке :(
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:45

  Yuri_61 написав:только вверх после встречи Т и П, когда они чуть не целовались

Доллар растет по всему миру. Его индекс сейчас находится в районе 95 и стремится к 105, что однозначно дает сигнал не только для спекулянтов - назревает некоторый дефицит доллара в мире, связанный с ограничением импорта в США. И именно это является драйвером его роста к гривне и в Украине. Ничего другого негативного не появилось для украинцев.

Зато появилось довольно много положительного для россиян, которые захватили не только Крым, но и информационное пространство Украины. В частности, этот сайт принадлежит российскому бизнесу и именно этим объясняются заголовки их статей, вся суть которых сводится к забалтыванию успехов Украины и истеричной радости от украинских неудач.

Главная положительная новость для россиян это рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. Это дает им надежду на возобновление пополнения ресурсов на войну в Украине. Все остальное второстепенно, в том числе и треп Трампа с Путиным.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:48

  Ruslan2453 написав:Еще одна новость НЕ очень для курса гривны - https://hromadske.ua/posts/yes-zaprovad ... etalurhiiu
Вот это более значимо чем разговоры Т и П.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53

Да уж, что не день -так жесть. Гривневые отпускники будут в шоке по приезду на родину. 8)
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:03

buratinyo вчера писали что нефть упала
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:05

  tea написав:.............
Мита від ЄС поки що ввели на 200 днів.Тобто менше валюти від металургів на міжбанку буде з 19 січня по 19 липня,коли вже вибори президента будуть позаду,а вибори до ВР ще попереду.

Во-первых, сомневаюсь, что все экспортёры ждут до последнего дня.
Во-вторых, выборы президента у нас, вроде, 31 марта, т.е. меньше валюты начнёт поступать до выборов президента (если это вообще произойдёт).

Ну коли вже НБУ не вдаватиметься залучати валютні ОВДП під 6+%,то державні банки зможуть прийняти рішення про підвищення ставок по валютним депозитам з сьгоднішніх 3% хоча б до 6%,люди понесуть валюту в банки на депозити,банки будуть позичати уряду

Скорее всего, не будет ни первого, ни второго - ни ОВДП для населения, ни повышения ставок в банках.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 лип, 2018 13:40, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:07

  сірий написав:Да уж, что не день -так жесть. Гривневые отпускники будут в шоке по приезду на родину. 8)

Ниче, переживут. "Мы и не такое видали..."(с)
Тем временем харьковские любители взятия штурвалов "на себя" несколько остепенились: $ 26.40/26.47.
С углом атаки надо быть осторожнее...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям!
slot
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:11

  сірий написав:Да уж, что не день -так жесть. Гривневые отпускники будут в шоке по приезду на родину. 8)

Намекаете на ДС? Зато загар как у Обамы :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:13

  Libo написав:Свобода и процветание - это 20 соток.
20 соток - это процветание и свобода.
8) 8) 8)"


На два-то косаря ? :) это "зацветание" будет, а не процветание :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27

  Искатель написав:
  tea написав:тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса.
1.Дивіденди Аваля - з 16 числа.
2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту.
3.Новина про мита ЄС.
4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.


3-й пункт - это пока перспектива. А вот остальное - все сработало, Вы правы, Чай...
И самое главное, это пинок уснувшему курсу. Назад вернуться сложно будет.
Ну, разве что Alex2006 всем расскажет, что это загон.

Пп. 1 и 2 носят явно временный характер. Откупится Аваль, откупятся нерезы за облигации и, если не появятся новые источники повышенного спроса, баланс восстановится. Поэтому возврат назад удивительным для меня не станет, хотя его вероятность можно оценить как не слишком высокую.
В конце концов, почему бы не повторить прошлогоднее августовское приседание? Оно не выглядело искусственным.

ЗЫ Сегодняшний утренний скачок МБ уже отыграл и пошел вниз не только по котировкам, но и по средневзвешенному.
Сибарит
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