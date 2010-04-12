Додано: Чет 19 лип, 2018 12:45

Yuri_61 написав: только вверх после встречи Т и П, когда они чуть не целовались только вверх после встречи Т и П, когда они чуть не целовались

Доллар растет по всему миру. Его индекс сейчас находится в районе 95 и стремится к 105, что однозначно дает сигнал не только для спекулянтов - назревает некоторый дефицит доллара в мире, связанный с ограничением импорта в США. И именно это является драйвером его роста к гривне и в Украине. Ничего другого негативного не появилось для украинцев.Зато появилось довольно много положительного для россиян, которые захватили не только Крым, но и информационное пространство Украины. В частности, этот сайт принадлежит российскому бизнесу и именно этим объясняются заголовки их статей, вся суть которых сводится к забалтыванию успехов Украины и истеричной радости от украинских неудач.Главная положительная новость для россиян это рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. Это дает им надежду на возобновление пополнения ресурсов на войну в Украине. Все остальное второстепенно, в том числе и треп Трампа с Путиным.