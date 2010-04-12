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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:15
Mazay256 написав: ЛАД написав:
А что такое кмк?
Как Мне Кажется. Сорри, по-привычке иногда проскакивает
Понятно. Более распространённый вариант - имхо (правда, расшифровок много, и не все цензурные
).
Не разговаривать с budivelnik"ом
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:27
portoz написав:
желание нарубить себе, а страна как-то проживет
Напомнило политинформацию в мои школьные годы, СССР по ВВП впереди планеты всей!...
, а жили...
Может богатство нормальной страны определяется совокупным богатством её граждан, не?
п.с. А тем временем нал в Киеве на 5коп откатился
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:28
ЛАД написав:
Более распространённый вариант - имхо (правда, расшифровок много, и не все цензурные
).
Расшифровка всего одна - In My Humble Opinion
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:33
Та не спешите радоваться. НАТО за нас воевать не будет. Так что нам по-любому надо самим защищаться. Нам бы стоило альтернативу типа Междуморья возглавить, и спрашивать разрешения ни у кого не надо и эффекту было бы больше, про мотивацию и говорить не приходится...
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:37
ЛАД написав:
"Не делайте мне нервы!"
Выросли на несчастные 17 коп., а уже разговоры о конфискации! Скоро заговорим о расстреле за валютные спекуляции?
В 2014-15 девальвировали в 3 раза, и ... ничего. Кто-то ожидает 5-10-кратную?slot
, в данном случае вопрос не в угле атаки, а в начавшемся снижении на МБ. Похоже, в очередной раз вмешался НБУ - почему-то не хочет пока пускать выше 26,50.
Причин не пойму. Разве что нагадить уряду, чтобы сложнее было выполнять бюджет.
Ну или по принципу: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт". Решили сделать однозначную инфляцию и плевать на всё остальное?
НБУ не "похоже", а точно сегодня был
Другое дело, что очень скромно. Чисто "обозначил присутствие", но для понимающих людей хватило.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40
sav написав:
Может богатство нормальной страны определяется совокупным богатством её граждан, не?
Гениальный подход.
А то когда я еду в Киеве по дороге вижу эти потоки дорогих авто, ухоженных красунь за рулем, вокруг красивейшие современные городские пезажи, мне кажется, что я в одной из самых зажиточных и красивых точек цивилизованного мира ...
А как приеду, то с удивлением в интернете читаю, что проехал то я оказывается по глубокой жёпе и нищему ацтою ...
Когнитивный диссонанс.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:41
когда провернул хорошее дело , вышел в хорошем плюсе , а настроения все равно нет
Востаннє редагувалось vovodabravis
в Чет 19 лип, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:41
Yuri_61 написав:
Гривна будет падать и только.
Рассчитываю на конец года курс в рамках бюджета! А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам! И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора
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bub-har
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:47
bobcat написав:
Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?
у евро нет потенциала роста, только в пол, правда может сходить на 1,2 и дальше в пол....
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:57
bub-har написав:
А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам!
Для начала дяди подымут курс, чтоб завести денежку с офшоров и слиться в гривну с хорошим профитом (+10-20%) под эти самые выборы.
И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора
Перемога будет при курсе 40
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