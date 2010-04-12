Додано: Чет 19 лип, 2018 14:33

Та не спешите радоваться. НАТО за нас воевать не будет. Так что нам по-любому надо самим защищаться. Нам бы стоило альтернативу типа Междуморья возглавить, и спрашивать разрешения ни у кого не надо и эффекту было бы больше, про мотивацию и говорить не приходится...

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