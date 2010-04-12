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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5480548154825483>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:15

  Mazay256 написав:
  ЛАД написав:А что такое кмк?


Как Мне Кажется. Сорри, по-привычке иногда проскакивает

Понятно. Более распространённый вариант - имхо (правда, расшифровок много, и не все цензурные :) ).
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:27

  portoz написав:желание нарубить себе, а страна как-то проживет

Напомнило политинформацию в мои школьные годы, СССР по ВВП впереди планеты всей!... :D , а жили... :(
Может богатство нормальной страны определяется совокупным богатством её граждан, не? :oops:

п.с. А тем временем нал в Киеве на 5коп откатился :wink:
sav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:28

  ЛАД написав:Более распространённый вариант - имхо (правда, расшифровок много, и не все цензурные :) ).


Расшифровка всего одна - In My Humble Opinion
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

Та не спешите радоваться. НАТО за нас воевать не будет. Так что нам по-любому надо самим защищаться. Нам бы стоило альтернативу типа Междуморья возглавить, и спрашивать разрешения ни у кого не надо и эффекту было бы больше, про мотивацию и говорить не приходится...
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:37

  ЛАД написав:"Не делайте мне нервы!" :)
Выросли на несчастные 17 коп., а уже разговоры о конфискации! Скоро заговорим о расстреле за валютные спекуляции?
В 2014-15 девальвировали в 3 раза, и ... ничего. Кто-то ожидает 5-10-кратную?

slot, в данном случае вопрос не в угле атаки, а в начавшемся снижении на МБ. Похоже, в очередной раз вмешался НБУ - почему-то не хочет пока пускать выше 26,50.
Причин не пойму. Разве что нагадить уряду, чтобы сложнее было выполнять бюджет. :)
Ну или по принципу: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт". Решили сделать однозначную инфляцию и плевать на всё остальное?


НБУ не "похоже", а точно сегодня был :) Другое дело, что очень скромно. Чисто "обозначил присутствие", но для понимающих людей хватило.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40

  sav написав:Может богатство нормальной страны определяется совокупным богатством её граждан, не? :oops:


Гениальный подход.
А то когда я еду в Киеве по дороге вижу эти потоки дорогих авто, ухоженных красунь за рулем, вокруг красивейшие современные городские пезажи, мне кажется, что я в одной из самых зажиточных и красивых точек цивилизованного мира ...
А как приеду, то с удивлением в интернете читаю, что проехал то я оказывается по глубокой жёпе и нищему ацтою ...
Когнитивный диссонанс. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:41

когда провернул хорошее дело , вышел в хорошем плюсе , а настроения все равно нет
Востаннє редагувалось vovodabravis в Чет 19 лип, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Гривна будет падать и только.
Рассчитываю на конец года курс в рамках бюджета! А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам! И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:47

  bobcat написав:Есть ли смысл сейчас покупать Евро? Он вроде пока не сильно взлетел относительно доллара. Долларовую ракету я прозевал( Какие долгосрочные прогнозы по паре евро/доллар?

у евро нет потенциала роста, только в пол, правда может сходить на 1,2 и дальше в пол....
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:57

  bub-har написав:А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам!


Для начала дяди подымут курс, чтоб завести денежку с офшоров и слиться в гривну с хорошим профитом (+10-20%) под эти самые выборы.


И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора 8)

Перемога будет при курсе 40 8)
Zebra
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