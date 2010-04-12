19.07 15:30 США. Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июль: 25.7 прогноз: 21.5 июнь: 19.9. 19.07 15:30 США. Число первичных обращений за пособием по безработице, июль: 207 000 прогноз: 221 000 неделю назад: 214 000.
http://www.profinance.ru/author_news_arch.php Чай, думаю, для амер. избирателей такие новости гораздо важнее, чем встреча Трампа с каким-то там Путиным, и что он там говорил. Правда, на мировых рынках это никак не отразилось.
tea написав:тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса. 1.Дивіденди Аваля - з 16 числа. 2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту. 3.Новина про мита ЄС. 4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.
3-й пункт - это пока перспектива. А вот остальное - все сработало, Вы правы, Чай...
Пп. 1 и 2 носят явно временный характер. Откупится Аваль, откупятся нерезы за облигации и, если не появятся новые источники повышенного спроса, баланс восстановится. Поэтому возврат назад удивительным для меня не станет, хотя его вероятность можно оценить как не слишком высокую.
Початок дискусії був з повідомлення про понеділок на міжбанку. Звичайно,і Аваль і нерезиденти - мають тимчасовий характер.
19.07 15:30 США. Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июль: 25.7 прогноз: 21.5 июнь: 19.9. 19.07 15:30 США. Число первичных обращений за пособием по безработице, июль: 207 000 прогноз: 221 000 неделю назад: 214 000.
Є економіка,а є політика.З економічної точки зору питань до Трампа немає.Достойно захищає економічні пріорітети США. А от з точки зору зовнішньої політики - є питання.Не забуваймо,США це єдина наддержава.І американці відчувають себе світовими лідерами.А тут президент наддержави зустрічається з президентом ворога № 1 і виглядає невпевнено на прес-конференції.