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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5480548154825483

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:07

19.07 15:30
США. Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июль: 25.7 прогноз: 21.5 июнь: 19.9.
19.07 15:30
США. Число первичных обращений за пособием по безработице, июль: 207 000 прогноз: 221 000 неделю назад: 214 000.

http://www.profinance.ru/author_news_arch.php
Чай, думаю, для амер. избирателей такие новости гораздо важнее, чем встреча Трампа с каким-то там Путиным, и что он там говорил.
Правда, на мировых рынках это никак не отразилось.

Кстати, медь сегодня упала ещё на 2%.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:11

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 19 лип, 2018 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:11

  Сибарит написав:
  Искатель написав:
  tea написав:тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса.
1.Дивіденди Аваля - з 16 числа.
2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту.
3.Новина про мита ЄС.
4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.


3-й пункт - это пока перспектива. А вот остальное - все сработало, Вы правы, Чай...

Пп. 1 и 2 носят явно временный характер. Откупится Аваль, откупятся нерезы за облигации и, если не появятся новые источники повышенного спроса, баланс восстановится. Поэтому возврат назад удивительным для меня не станет, хотя его вероятность можно оценить как не слишком высокую.

Початок дискусії був з повідомлення про понеділок на міжбанку.
Звичайно,і Аваль і нерезиденти - мають тимчасовий характер.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:13

  Искатель написав:НБУ не "похоже", а точно сегодня был :)

у Вас точна інфо?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:18

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Кстати, медь сегодня упала ещё на 2%.

Не в том месте у масонов прослушка стоит (((( или они ее обнаружили и специально шепчут в микрофон разные гадости ))))
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:18

  ЛАД написав:
19.07 15:30
США. Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июль: 25.7 прогноз: 21.5 июнь: 19.9.
19.07 15:30
США. Число первичных обращений за пособием по безработице, июль: 207 000 прогноз: 221 000 неделю назад: 214 000.

http://www.profinance.ru/author_news_arch.php
Чай, думаю, для амер. избирателей такие новости гораздо важнее, чем встреча Трампа с каким-то там Путиным, и что он там говорил.

Є економіка,а є політика.З економічної точки зору питань до Трампа немає.Достойно захищає економічні пріорітети США.
А от з точки зору зовнішньої політики - є питання.Не забуваймо,США це єдина наддержава.І американці відчувають себе світовими лідерами.А тут президент наддержави зустрічається з президентом ворога № 1 і виглядає невпевнено на прес-конференції.
tea
 
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  #<1 ... 5480548154825483
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