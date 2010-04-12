19.07 15:30 США. Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июль: 25.7 прогноз: 21.5 июнь: 19.9. 19.07 15:30 США. Число первичных обращений за пособием по безработице, июль: 207 000 прогноз: 221 000 неделю назад: 214 000.
http://www.profinance.ru/author_news_arch.php Чай, думаю, для амер. избирателей такие новости гораздо важнее, чем встреча Трампа с каким-то там Путиным, и что он там говорил. Правда, на мировых рынках это никак не отразилось.
tea написав:тут за останні дні багато факторів наклалось,які ведуть до зростання курса. 1.Дивіденди Аваля - з 16 числа. 2.Вчора погашення гривневих ОВДП нерезидентам,які потім купують валюту. 3.Новина про мита ЄС. 4.Рішення НБУ про позапланове залучення валютних ОВДП.
3-й пункт - это пока перспектива. А вот остальное - все сработало, Вы правы, Чай...
Пп. 1 и 2 носят явно временный характер. Откупится Аваль, откупятся нерезы за облигации и, если не появятся новые источники повышенного спроса, баланс восстановится. Поэтому возврат назад удивительным для меня не станет, хотя его вероятность можно оценить как не слишком высокую.
Початок дискусії був з повідомлення про понеділок на міжбанку. Звичайно,і Аваль і нерезиденти - мають тимчасовий характер.
19.07 15:30 США. Производственный индекс ФРБ Филадельфии, июль: 25.7 прогноз: 21.5 июнь: 19.9. 19.07 15:30 США. Число первичных обращений за пособием по безработице, июль: 207 000 прогноз: 221 000 неделю назад: 214 000.
Є економіка,а є політика.З економічної точки зору питань до Трампа немає.Достойно захищає економічні пріорітети США. А от з точки зору зовнішньої політики - є питання.Не забуваймо,США це єдина наддержава.І американці відчувають себе світовими лідерами.А тут президент наддержави зустрічається з президентом ворога № 1 і виглядає невпевнено на прес-конференції.
tea Американцам, по большому счёту, глубоко начихать на Россию вместе с Украиной и всякими прочими шведами. Их значительно больше волнует собственный карман, чем какие-то международные проблемы и престижи. Традиции изоляционизма весьма сильны. США не Россия. Хороший пример:
Вслед за этим ведущий обратился к Трампу с вопросом о целесообразности пятой статьи Североатлантического договора. «Членство в НАТО накладывает обязательство вступить в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем к примеру Черногорию (Черногория стала членом альянса в 2017 году. — РБК). Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?» — задал вопрос ведущий.
«Я задаюсь тем же вопросом, — прокомментировал слова ведущего Трамп. — Черногория — это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война!» — выразил свое мнение американский президент.
А тем временем Трамп продолжает свою политику, несмотря даже на возражения весьма влиятельных сил в самой Америке:
Несмотря на все призывы, Д.Трамп в ходе заседания кабинета министров в среду заявил, что Евросоюз ждет "огромное возмездие", особенно отметив автомобильный сектор, если в ходе его предстоящей встречи с представителями ЕС не будет достигнуто соглашение о справедливых условиях торговли машинами.
В июне этого года Д.Трамп пообещал ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт автомобилей из ЕС.
Вопрос тарифов для автомобильного сектора будет поднят на слушаниях в Министерстве торговли США в четверг, а также станет одним из приоритетных в ходе визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белый дом, намеченного на 25 июля.
Согласно данным американского Минторга в 2017 году США импортировали легковые автомобили на общую сумму 176 млрд долл., грузовики – на 36 млрд долл. и автокомпоненты на 147 млрд долл.