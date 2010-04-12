Додано: Чет 19 лип, 2018 16:04

Вслед за этим ведущий обратился к Трампу с вопросом о целесообразности пятой статьи Североатлантического договора. «Членство в НАТО накладывает обязательство вступить в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем к примеру Черногорию (Черногория стала членом альянса в 2017 году. — РБК). Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?» — задал вопрос ведущий.



«Я задаюсь тем же вопросом, — прокомментировал слова ведущего Трамп. — Черногория — это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается третья мировая война!» — выразил свое мнение американский президент.

Несмотря на все призывы, Д.Трамп в ходе заседания кабинета министров в среду заявил, что Евросоюз ждет "огромное возмездие", особенно отметив автомобильный сектор, если в ходе его предстоящей встречи с представителями ЕС не будет достигнуто соглашение о справедливых условиях торговли машинами.



В июне этого года Д.Трамп пообещал ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт автомобилей из ЕС.



Вопрос тарифов для автомобильного сектора будет поднят на слушаниях в Министерстве торговли США в четверг, а также станет одним из приоритетных в ходе визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белый дом, намеченного на 25 июля.



Согласно данным американского Минторга в 2017 году США импортировали легковые автомобили на общую сумму 176 млрд долл., грузовики – на 36 млрд долл. и автокомпоненты на 147 млрд долл.

Американцам, по большому счёту, глубоко начихать на Россию вместе с Украиной и всякими прочими шведами. Их значительно больше волнует собственный карман, чем какие-то международные проблемы и престижи. Традиции изоляционизма весьма сильны. США не Россия.Хороший пример:А тем временем Трамп продолжает свою политику, несмотря даже на возражения весьма влиятельных сил в самой Америке: