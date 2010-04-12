Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:40
prodigy написав:
..........
для июля 2018 даже 17,5% в гривне не покрывает риски (смотрю со стороны зеленого забора)...ну 20% еще можно рисковать на год
Можно, но не нужно.
Лучше в январе-февр. на полгода.
"Спустимся медленно и всё стадо ..."
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:44
Zebra написав: bub-har написав:
А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам!
Для начала дяди подымут курс, чтоб завести денежку с офшоров и слиться в гривну с хорошим профитом (+10-20%) под эти самые выборы.
И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора
Перемога будет при курсе 40
Естественно серъёзные дяди подождут,как в этом году пикового курса (думаю не выше 30)и потом по отмашке начнётся слив,а там и пересичные подтянутся,а там в марте пиковые выплаты(а как известно курс к пиковым выплатам палает),а там посевная и т.д! Вообщем всё как обычно! Они же не самоубийцы делать курс 40 до выборов,я даже в 30 не верю,но допускаю,что могут для серъёзных дядь сделать,но к выборам опустимся на 26-27! Порошенко и ко до выборов нужна стабильность и они её будут держать зубами,поэтому можно спать спокойно!
bub-har
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:11
ЛАД написав: tea
Американцам, по большому счёту, глубоко начихать на Россию
Коли буде передвиборча гонка в США,тоді побачимо - як демократи і яструбине крило республіканців критикуватиме Трампа.
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tea
в Чет 19 лип, 2018 17:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:15
tea написав: Искатель написав:
НБУ не "похоже", а точно сегодня был
у Вас точна інфо?
Тут пише,що НБУ не було.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43069 ... -2642-2646
tea
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:30
Tekken написав:
Так співпало, що сьогодні зайшов у відділення Ідеї відкрити депо, а там від сьогодні, цей банк підвищив свої ставки по гривнедепо.
Детальнішше на їхньому сайті.
Поздно они очухались, с весны надо было завлекать. Хотя 18.4 - неплохой процентик
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31
Tekken написав: ЛАД написав:
Скорее всего, не будет ни первого, ни второго - ни ОВДП для населения, ни повышения ставок в банках.
Так співпало,
Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
tea
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38
Несмотря на снижение котировок после 11.00 средневзвешенный почти не снизился. А вот сегодняшние объёмы впечатление не производят - всего 303,38 млн.
Гагарин закончил день на 26,40/26,48.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:39
tea написав:
Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
Как вы их вычисляете?
Оксана после этого ушла с концами.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:41
tea написав: Tekken написав: ЛАД написав:
Скорее всего, не будет ни первого, ни второго - ни ОВДП для населения, ни повышения ставок в банках.
Так співпало,
Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
Чай, откройте секрет, сколько здесь реальных участников?
А то создаётся впечатление, что пишут всего человек 5, у каждого из которых помногу ников.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:42
Proofy написав: tea написав:
Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
Как вы их вычисляете?
Оксана
после этого ушла с концами.
Кого Ви маєте на увазі під "Оксаною"?
https://cdn.fishki.net/upload/post/2016 ... wd-vzu.jpg
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tea
в Чет 19 лип, 2018 17:55, всього редагувалось 2 разів.
tea
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