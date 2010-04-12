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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5482548354845485>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:40

  prodigy написав:..........
для июля 2018 даже 17,5% в гривне не покрывает риски (смотрю со стороны зеленого забора)...ну 20% еще можно рисковать на год :mrgreen:

Можно, но не нужно. :)
Лучше в январе-февр. на полгода.
"Спустимся медленно и всё стадо ..." :)
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:44

  Zebra написав:
  bub-har написав:А потом как обычно,в январе придут серъёзные дяди и погонят никчемность на 26-27 к выборам!


Для начала дяди подымут курс, чтоб завести денежку с офшоров и слиться в гривну с хорошим профитом (+10-20%) под эти самые выборы.


И это будет перемога! А потом транш и все дела!P.S. А пока папа молодец! Всё в рамках коридора 8)

Перемога будет при курсе 40 8)
Естественно серъёзные дяди подождут,как в этом году пикового курса (думаю не выше 30)и потом по отмашке начнётся слив,а там и пересичные подтянутся,а там в марте пиковые выплаты(а как известно курс к пиковым выплатам палает),а там посевная и т.д! Вообщем всё как обычно! Они же не самоубийцы делать курс 40 до выборов,я даже в 30 не верю,но допускаю,что могут для серъёзных дядь сделать,но к выборам опустимся на 26-27! Порошенко и ко до выборов нужна стабильность и они её будут держать зубами,поэтому можно спать спокойно!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:11

  ЛАД написав:tea
Американцам, по большому счёту, глубоко начихать на Россию

Коли буде передвиборча гонка в США,тоді побачимо - як демократи і яструбине крило республіканців критикуватиме Трампа.

http://hronika.info/uploads/posts/2016- ... ozhaby.jpg

http://hronika.info/uploads/posts/2016- ... ozhaby.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 19 лип, 2018 17:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:15

  tea написав:
  Искатель написав:НБУ не "похоже", а точно сегодня был :)

у Вас точна інфо?

Тут пише,що НБУ не було.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43069 ... -2642-2646
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Tekken написав:Так співпало, що сьогодні зайшов у відділення Ідеї відкрити депо, а там від сьогодні, цей банк підвищив свої ставки по гривнедепо.
Детальнішше на їхньому сайті.
Поздно они очухались, с весны надо было завлекать. Хотя 18.4 - неплохой процентик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31

  Tekken написав:
  ЛАД написав:Скорее всего, не будет ни первого, ни второго - ни ОВДП для населения, ни повышения ставок в банках.

Так співпало,

Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38

Несмотря на снижение котировок после 11.00 средневзвешенный почти не снизился. А вот сегодняшние объёмы впечатление не производят - всего 303,38 млн.
Гагарин закончил день на 26,40/26,48.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:39

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
Как вы их вычисляете? :) Оксана после этого ушла с концами.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:41

  tea написав:
  Tekken написав:
  ЛАД написав:Скорее всего, не будет ни первого, ни второго - ни ОВДП для населения, ни повышения ставок в банках.

Так співпало,

Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.

Чай, откройте секрет, сколько здесь реальных участников?
А то создаётся впечатление, что пишут всего человек 5, у каждого из которых помногу ников. :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:42

  Proofy написав:
  tea написав:Долярчику - скільки Ви клонів наклепали?Це вже шостий.
Как вы их вычисляете? :) Оксана после этого ушла с концами.

Кого Ви маєте на увазі під "Оксаною"? :wink:

https://cdn.fishki.net/upload/post/2016 ... wd-vzu.jpg

П.С.Тут Оксану чекають всього дві людини.ДС до сих пір думає,що "Дочка"(с) скоро повернеться.
Ну і Лібо сподівається,що О_О ще раз приїде в Нью-Йорк,він вдруге запросить її в ресторан,а після ресторану буде продовження - "вечеря при свічках".
Лібо писав - першого разу "не дала". :mrgreen: Вдруге сподівається "взути" О_О по самі роліки. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Чет 19 лип, 2018 18:00, всього редагувалось 4 разів.
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