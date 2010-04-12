Можно, но не нужно.
Лучше в январе-февр. на полгода.
"Спустимся медленно и всё стадо ..."
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:40
Можно, но не нужно.
Лучше в январе-февр. на полгода.
"Спустимся медленно и всё стадо ..."
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:44
Естественно серъёзные дяди подождут,как в этом году пикового курса (думаю не выше 30)и потом по отмашке начнётся слив,а там и пересичные подтянутся,а там в марте пиковые выплаты(а как известно курс к пиковым выплатам палает),а там посевная и т.д! Вообщем всё как обычно! Они же не самоубийцы делать курс 40 до выборов,я даже в 30 не верю,но допускаю,что могут для серъёзных дядь сделать,но к выборам опустимся на 26-27! Порошенко и ко до выборов нужна стабильность и они её будут держать зубами,поэтому можно спать спокойно!
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:11
Коли буде передвиборча гонка в США,тоді побачимо - як демократи і яструбине крило республіканців критикуватиме Трампа.
Востаннє редагувалось tea в Чет 19 лип, 2018 17:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:15
Тут пише,що НБУ не було.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43069 ... -2642-2646
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:30
Re: Валютный рынок в контексте
Поздно они очухались, с весны надо было завлекать. Хотя 18.4 - неплохой процентик
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:38
Несмотря на снижение котировок после 11.00 средневзвешенный почти не снизился. А вот сегодняшние объёмы впечатление не производят - всего 303,38 млн.
Гагарин закончил день на 26,40/26,48.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:39
Re: Валютный рынок в контексте
Как вы их вычисляете? Оксана после этого ушла с концами.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:41
Чай, откройте секрет, сколько здесь реальных участников?
А то создаётся впечатление, что пишут всего человек 5, у каждого из которых помногу ников.
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:42
Кого Ви маєте на увазі під "Оксаною"?
П.С.Тут Оксану чекають всього дві людини.ДС до сих пір думає,що "Дочка"(с) скоро повернеться.
Ну і Лібо сподівається,що О_О ще раз приїде в Нью-Йорк,він вдруге запросить її в ресторан,а після ресторану буде продовження - "вечеря при свічках".
Лібо писав - першого разу "не дала". Вдруге сподівається "взути" О_О по самі роліки.
Востаннє редагувалось tea в Чет 19 лип, 2018 18:00, всього редагувалось 4 разів.
Зараз переглядають цей форум: imlex, vovodabravis і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|