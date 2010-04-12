Додано: Чет 19 лип, 2018 19:29

Yuri_T зря вы так, либо очень часто пишет интересные вещи, иногда конечно "беса гонит" , но суть не в этом, почему все раздраженные такие? на работе бабы на мужей жалуются поголовно, здесь такое же происходит, вранья и самообмана в трикороба, и выяснение отношений по пять страниц ,на роботе время держзакупівель, держсайты нашими уникумами на яве написаны (в цивилизованых странах давно в прошлом) трещат и тупят, жара, пк все на пределе приходится проверять каждую неделю, люди не выдерживают ,страшно тупят и ломают дорогостоящие программы (можете не поверить ,но есть такие что от 1к уе стоят) , а кто-то в отпуск с 20 числа идет ,не смотря на то ,что странна в огне , что они ,после отпуска лучше работать станут? почему не сделать их работу не выносимой, чтобы туда не лез всякий сброд ,от футболистов до поп-певцов, чтобы как полиция все с камерами ходили ,чтобы вся жизнь как на ладони, а так весь год орали друг на друга и устали