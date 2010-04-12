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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5483548454855486>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:43

  ЛАД написав:Чай, откройте секрет, сколько здесь реальных участников?

А я звідки знаю? :mrgreen:
тут же справа в іншому - відношенні форумчан до клонів.
Я з розумінням ставлюсь до позиції Лібо,який створив другий нік Алі-Джин для того,щоб писати з нього,в разі якщо перший заблкований.Лібо цього не приховує.
А от позиції Долярчика і особливо Олександра Григоровича не розумію.
Якби Долярчик поступив так як Лібо,то я б його зрозумів.
А Олександр Григорович - особлива тема.Цікава ж і талановита людина.А займається фігнею.
П.С.Справедливості заради скажу,що з чотирьох ніків Олександра Григоровича три вирахував я,а один - світило запорізької психіатрії.
Востаннє редагувалось tea в Чет 19 лип, 2018 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:47

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:Вы забыли упомянуть про курс 27,6 уже в августе до 15 числа!
Если и это сбудется-тогда 16 августа я уже ждать не буду)))

Вибачте,дійсно забув написати,що Вам снився і курс 27.60.
А останні два дні що снилось?
Хто стане чемпіоном світу з футболу?

Как-то не до футбола сейчас...))))

Тут Олександр Григорович пише,що не до футболу.
А тут пише,що вболівав за хорватів у фіналі.Навіть рахунок прогнозував.
https://softranger.livejournal.com/541801.html

От же ж "Ж.о.п.а_в_роліках". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:55

  tea написав:
  ЛАД написав:tea
Американцам, по большому счёту, глубоко начихать на Россию

Коли буде передвиборча гонка в США,тоді побачимо - як демократи і яструбине крило республіканців критикуватиме Трампа.

http://hronika.info/uploads/posts/2016- ... ozhaby.jpg

http://hronika.info/uploads/posts/2016- ... ozhaby.jpg


ой как мило)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:58

  ЛАД написав:А то создаётся впечатление, что пишут всего человек 5...

если три клоуна и дальше будут засырать эту ветку ересью от ремонта квартир до голосов из будущего, то вообще никого не останется.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

А тут, и так, уже поредели ряды желающих поделиться мыслями о происходящем по профилю ветки.
Ежедневной вечерней аналитики очень не хватает.
Востаннє редагувалось дядюшка ау в Чет 19 лип, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:29

Yuri_T зря вы так, либо очень часто пишет интересные вещи, иногда конечно "беса гонит" , но суть не в этом, почему все раздраженные такие? на работе бабы на мужей жалуются поголовно, здесь такое же происходит, вранья и самообмана в трикороба, и выяснение отношений по пять страниц ,на роботе время держзакупівель, держсайты нашими уникумами на яве написаны (в цивилизованых странах давно в прошлом) трещат и тупят, жара, пк все на пределе приходится проверять каждую неделю, люди не выдерживают ,страшно тупят и ломают дорогостоящие программы (можете не поверить ,но есть такие что от 1к уе стоят) , а кто-то в отпуск с 20 числа идет ,не смотря на то ,что странна в огне , что они ,после отпуска лучше работать станут? почему не сделать их работу не выносимой, чтобы туда не лез всякий сброд ,от футболистов до поп-певцов, чтобы как полиция все с камерами ходили ,чтобы вся жизнь как на ладони, а так весь год орали друг на друга и устали
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:35

Доброго вечора європатіріотам

А що за євросвічка під вечір?
Востаннє редагувалось Ihor Pavlovycz в Чет 19 лип, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:37

Re: Валютный рынок в контексте

Та що ви всі тут "хороводи водите" довкола Долярчика?

Ну я можу бути Долярчиком, чи замість нього і що?

І 100% краще бути Долярчиком, ніж лопухом з Рівного)))

Ніби, вже і курс зрушився, а вам все одно, аби пофлудити)))

ДС-а немає на вас!)))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:06

  Позитивчик написав:Та що ви всі тут "хороводи водите" довкола Долярчика?
Ну я можу бути Долярчиком, чи замість нього і що?

Долярчик - або залиште собі один нік,або визнайте,що всі інші як мінімум 5 ніків,в томі числі і цей,Ви створили,щоб спілкуватись з форумчанами,доки інші ніки заблоковані.
Так буде чесніше.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:13

Ihor Pavlovycz Трамп заявил, что он не в восторге от повышения ставок и он опасается, что работа, которую уже сделала его администрация, будет нивелирована, чем собственно, уронил доллар, и как следствие евро выросло.
Дурень думкою багатіє
starsn
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