ЛАД написав:Чай, откройте секрет, сколько здесь реальных участников?
А я звідки знаю? тут же справа в іншому - відношенні форумчан до клонів. Я з розумінням ставлюсь до позиції Лібо,який створив другий нік Алі-Джин для того,щоб писати з нього,в разі якщо перший заблкований.Лібо цього не приховує. А от позиції Долярчика і особливо Олександра Григоровича не розумію. Якби Долярчик поступив так як Лібо,то я б його зрозумів. А Олександр Григорович - особлива тема.Цікава ж і талановита людина.А займається фігнею. П.С.Справедливості заради скажу,що з чотирьох ніків Олександра Григоровича три вирахував я,а один - світило запорізької психіатрії.
Востаннє редагувалось tea в Чет 19 лип, 2018 18:11, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_T зря вы так, либо очень часто пишет интересные вещи, иногда конечно "беса гонит" , но суть не в этом, почему все раздраженные такие? на работе бабы на мужей жалуются поголовно, здесь такое же происходит, вранья и самообмана в трикороба, и выяснение отношений по пять страниц ,на роботе время держзакупівель, держсайты нашими уникумами на яве написаны (в цивилизованых странах давно в прошлом) трещат и тупят, жара, пк все на пределе приходится проверять каждую неделю, люди не выдерживают ,страшно тупят и ломают дорогостоящие программы (можете не поверить ,но есть такие что от 1к уе стоят) , а кто-то в отпуск с 20 числа идет ,не смотря на то ,что странна в огне , что они ,после отпуска лучше работать станут? почему не сделать их работу не выносимой, чтобы туда не лез всякий сброд ,от футболистов до поп-певцов, чтобы как полиция все с камерами ходили ,чтобы вся жизнь как на ладони, а так весь год орали друг на друга и устали
Ihor Pavlovycz Трамп заявил, что он не в восторге от повышения ставок и он опасается, что работа, которую уже сделала его администрация, будет нивелирована, чем собственно, уронил доллар, и как следствие евро выросло.