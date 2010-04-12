RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5483548454855486

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:16

https://i1.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... az2k0h.jpg

https://i2.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... jvuypz.png

https://pbs.twimg.com/media/DiaPeEUX4AEzkBs.jpg

https://pbs.twimg.com/card_img/10199025 ... me=600x314

http://www.sobytiya.info/news/rossiya-m ... nu-ekspert
tea
 
Повідомлень: 14963
З нами з: 15.11.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:23

  Ihor Pavlovycz написав:А що за євросвічка під вечір?

перейдите на 15 мин, или час и будет пофиг...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:30

  tea написав:
  tea написав:
  Искатель написав:НБУ не "похоже", а точно сегодня был :)

у Вас точна інфо?

Тут пише,що НБУ не було.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43069 ... -2642-2646


У меня самая точная информация :) Не с сайтов :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 22.02.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39

  Искатель написав:У меня самая точная информация :) Не с сайтов :)

Дякую.
Тоді,виходить,що НБУ втретє гасив ажіотаж по курсу 26.50.
tea
 
Повідомлень: 14963
З нами з: 15.11.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:10

Re: Валютный рынок в контексте

мда, похудал на 6.8% по отношению к вчера, но по отношению к началу месяца ,пока что ,в плюсе
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 26.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5483548454855486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex, vovodabravis, холява і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6331 1339212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 20:39
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1272, 1273, 1274
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12734 1412518
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 19:59
vovodabravis
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2290)
19.07.2018 22:10
Monobank (7988)
19.07.2018 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.