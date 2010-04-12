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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:16
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tea
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:23
Ihor Pavlovycz написав:
А що за євросвічка під вечір?
перейдите на 15 мин, или час и будет пофиг...
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edvardd
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:30
У меня самая точная информация
Не с сайтов
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39
Искатель написав:
У меня самая точная информация
Не с сайтов
Дякую.
Тоді,виходить,що НБУ втретє гасив ажіотаж по курсу 26.50.
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tea
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Додано: Чет 19 лип, 2018 21:10
мда, похудал на 6.8% по отношению к вчера, но по отношению к началу месяца ,пока что ,в плюсе
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vovodabravis
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