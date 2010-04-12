Да, рашкованов уже нет среди основных держателей. http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов. Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу. Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.
hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей. http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов. Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу. Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.
Плюсую. За постійність думок. Трохи гумору ввечері не завадить.