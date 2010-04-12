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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:44
Re: Валютный рынок в контексте
сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано.
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:03
Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:50
tea
- LOL!!! Never mind idiots. Here is reality:
Poll: Huge GOP majority backs Trump's Putin performance
... the percentage of Americans saying “Situation with Russia” is the most important problem is literally too small to represent with a number.
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:08
Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом?
Не разговаривать с budivelnik"ом
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