|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:03
Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:50
tea
- LOL!!! Never mind idiots. Here is reality:
Poll: Huge GOP majority backs Trump's Putin performance
... the percentage of Americans saying “Situation with Russia” is the most important problem is literally too small to represent with a number.
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:08
Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом?
Не разговаривать с budivelnik"ом
Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:57
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 20 лип, 2018 04:59
А вы не думали о том, что звр рашки только на бумаге. Продав трежеря они скребут по сусекам.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 05:30
ЛАД А есть смысл тянуть?Все равно это придется сделать, так лучше сейчас, чем зимой, да с еще каким-то "приседанием" и другим курсом
в ютюбе во всю гоняют рекламу за транш и что будут 90-е если не будет, просто интересно,а кто заказчик рекламы?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:46
Трамп незадоволений підвищенням відсоткової ставки ФРС США
Американський президент Дональд Трамп вважає, що така політика Федеральної резервної системи може поставити США в невигідне становище.
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC розкритикував дії Федеральної резервної системи (ФРС), яка вже двічі 2018 року підвищувала базову відсоткову ставку.
Зі слів американського лідера, політика, яку проводить ФРС, може поставити США в невигідне становище.
"Я не в захваті від цього. Тому що кожного разу, коли ставка підвищується, вони хочуть це повторити. Мене це не радує. Але водночас я даю їм можливість чинити так, як вони вважають за потрібне", - заявив Трамп.
Нагадаємо, 21 березня ФРС підвищила відсоткову ставку до 1,5-1,75% річних. 13 червня Федрезерв США підвищив базову ставку до 1,75-2%.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:33
Вероятно у обоих проблемы. Очередной Пакт Риббентропа-Молотова назревает?
"Трамп заявил, что с нетерпением ожидает второй встречи с Путиным."
"Главу разведки США насмешило приглашение Трампа к Путину посетить Вашингтон".
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:54
Re: Валютный рынок в контексте
|