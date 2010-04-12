Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:46

Американський президент Дональд Трамп вважає, що така політика Федеральної резервної системи може поставити США в невигідне становище.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC розкритикував дії Федеральної резервної системи (ФРС), яка вже двічі 2018 року підвищувала базову відсоткову ставку.

Зі слів американського лідера, політика, яку проводить ФРС, може поставити США в невигідне становище.

"Я не в захваті від цього. Тому що кожного разу, коли ставка підвищується, вони хочуть це повторити. Мене це не радує. Але водночас я даю їм можливість чинити так, як вони вважають за потрібне", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 21 березня ФРС підвищила відсоткову ставку до 1,5-1,75% річних. 13 червня Федрезерв США підвищив базову ставку до 1,75-2%.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.