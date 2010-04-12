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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5485548654875488>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:57

pesikot ?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:03

  tea написав:
  Alex2006 написав:Вы б еще вбросы Кабанчика воспринимали всерьез :D

Долари вже купили? :mrgreen:

Зачем? Я же говорил, что доллары имеет смысл брать лишь с целью напарить их дороже оленям во время загона. Правда, в этом году и я приготовил 5к чисто слить зимой для теста :) На текущий момент у меня 20.1% бакса, 1.75% евро, остальное - гривна. За 6 мес капнет 6% по грн депо, итого есть запас 26.45*1.06 = 27.98. А через 9 мес (апрель 2019) будет 26.45*1.09 = 28.83, а курс-то наверняка будет ниже 27 :) Так что, смысла в беготне с конвертацией туда-сюда не вижу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:50

tea
Деякі сенатори написали Трампу відкритого листа.

- LOL!!! Never mind idiots. Here is reality:

Poll: Huge GOP majority backs Trump's Putin performance
https://www.axios.com/republicans-poll-donald-trump-press-conference-putin-5776322f-a483-4e21-b50c-028799b08367.html?utm_source=twitter&utm_medium=twsocialshare&utm_campaign=organic

... the percentage of Americans saying “Situation with Russia” is the most important problem is literally too small to represent with a number.
https://twitter.com/davidsirota/status/1019243052261666816
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:08

  vovodabravis написав:сегодня был последний день когда мы могли, почти,безболезненно сделать шаг ,на встречу траншу, по мнению Томаша (и скопипастю "кмк" закадровый глас мвф) , мы конечно это переживем, но с ним было бы намного веселее, так и не понятно мне убогому ,зачем это было сделано.

Повышение цены газа процентов на 60 Вы называете безболезненным шагом? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Proofy написав:Поздно они очухались, с весны надо было завлекать. Хотя 18.4 - неплохой процентик


Proofy
Вы ошиблись
Всего 16,5%
18,40% только первые 3 месяца из 9
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 04:59

  hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей.
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.
Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.
Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.

А вы не думали о том, что звр рашки только на бумаге. Продав трежеря они скребут по сусекам.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 05:30

ЛАД А есть смысл тянуть?Все равно это придется сделать, так лучше сейчас, чем зимой, да с еще каким-то "приседанием" и другим курсом

в ютюбе во всю гоняют рекламу за транш и что будут 90-е если не будет, просто интересно,а кто заказчик рекламы?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:46

Трамп незадоволений підвищенням відсоткової ставки ФРС США

Американський президент Дональд Трамп вважає, що така політика Федеральної резервної системи може поставити США в невигідне становище.
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC розкритикував дії Федеральної резервної системи (ФРС), яка вже двічі 2018 року підвищувала базову відсоткову ставку.
Зі слів американського лідера, політика, яку проводить ФРС, може поставити США в невигідне становище.
"Я не в захваті від цього. Тому що кожного разу, коли ставка підвищується, вони хочуть це повторити. Мене це не радує. Але водночас я даю їм можливість чинити так, як вони вважають за потрібне", - заявив Трамп.
Нагадаємо, 21 березня ФРС підвищила відсоткову ставку до 1,5-1,75% річних. 13 червня Федрезерв США підвищив базову ставку до 1,75-2%.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:33

  knoppixx написав:
  hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей.
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.
Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.
Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.

А вы не думали о том, что звр рашки только на бумаге. Продав трежеря они скребут по сусекам.


Вероятно у обоих проблемы. Очередной Пакт Риббентропа-Молотова назревает?
"Трамп заявил, что с нетерпением ожидает второй встречи с Путиным." http://www.unn.com.ua/ru/news/1742255-t ... -z-putinim
"Главу разведки США насмешило приглашение Трампа к Путину посетить Вашингтон". http://www.unn.com.ua/ru/news/1742334-g ... vashington
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:54

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2018/07/19/34351496/ неужели чему-то учатся?
vovodabravis
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