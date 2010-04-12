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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5485548654875488

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 809
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
508
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:56

  knoppixx написав:
  hxbbgaf написав:Да, рашкованов уже нет среди основных держателей.
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
А пару месяцев назад у них біло 100 ярдов.
Похоже, готовятся к войне, у путлера сорвало крышу.
Кризис тут ни при чем, все остальные-то покупают, хотя, конечно, их изнасиловали ФРСники, но если б сейчас был очевиден риск их обесценивания, сбрасывал бы как минимум Китай. Хотя, кто знает, может, Трампон как друг путлера предупредил его о грядущем дефолте.

А вы не думали о том, что звр рашки только на бумаге. Продав трежеря
они скребут по сусекам.

Скме так!
Вони це можуть хіба прикривати блабла. Темпи падіння - оптимістичні.
Можливо скоро і від нас відчепляться
athena1
 
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